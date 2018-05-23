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Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
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Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире 

Lenta.ru 17 часов назад
Спортивный корреспондент телеканала Sky сумела остановить несущегося вокруг ипподрома коня, несмотря на то, что сама попала под его копыта. Девушке удалось быстро встать на ноги и обуздать животное. Видео инцидента опубликовал британский портал The Telegraph.
Хейли Мур (Hayley Moore) готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов. В финале один из коней сбросил жокея и резко понесся галопом прямо на нее. Журналистка попыталась остановить животное и получила удар на скорости около 30 миль в час (около 48 километров в час — прим. «Ленты.ру»). Несмотря на то, что лошадь протащила ее по земле, девушка схватила поводья и успокоила животное. Через несколько минут корреспондент провела интервью с победителем соревнований.
Поступок девушки был высоко оценен как среди журналистов, так и среди спортсменов. Коллега Мур Джейсон Вивер (Jason Weaver) заявил, что эта история является одной из страшнейших. «Это лишь потому, что Хейли была окружена лошадьми всю свою жизнь и точно знает, что делать, — поэтому она смогла показать необходимые способности, умения и храбрость, чтобы сделать именно то, что она сделала», — сказал он. Известный ирландский жокей Пэт Смуллен (Pat Smullen) заявил, что не ожидал меньшего от Мур.
Фамилия Мур является одной из наиболее известных в мире конного спорта: почти вся семья корреспондента выступает в качестве жокеев, а ее отец — заслуженный тренер.
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Комментарии2  Ещё 13 источников 
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