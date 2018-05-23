Попугай Кеша станет коллегой Паши Воли

После успешного перезапуска "Трое из Простоквашино", "Союзмультфильм" решил реанимировать приключения попугая Кеши, превратив его в современного стендапера.

Новые серии "Трое из Простоквашино", несмотря на противоречивую реакцию зрителей старшего поколения и резко негативное отношение писателя Эдуарда Успенского, все же сумели привлечь внимание аудитории. Теперь "Союзмультфильм" взялся за другого культового героя советской мультипликации — попугая Кешу.

"Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм, — уточнила Слащева. — Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был"