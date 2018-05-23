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Ричард Гир впервые за 30 лет снимется в телесериале
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Ричард Гир впервые за 30 лет снимется в телесериале 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Ричард Гир сыграет главную роль в драме "Мать, отец, сын" (MotherFatherSon) на "Би-би-си", сообщает Deadline.
Телефильм из восьми эпизодов снимет Том Роб Смит, ранее работавший над сериалом "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". Герой Ричарда Гира — американский медиамагнат, переживающий последствия разрушенного брака и пытающийся помочь своему депрессивному проживающему в Великобритании 30-летнему сыну.
"В последний раз я работал над телепроектом 30 лет назад. Так что для меня счастье участвовать в этом удивительном и актуальном восьмичасовом проекте с талантливыми людьми", — делится Гир.
Съемки начнутся этим летом в Лондоне и одном из городов Испании.
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