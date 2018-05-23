Ричард Гир впервые за 30 лет снимется в телесериале

Телефильм из восьми эпизодов снимет Том Роб Смит , ранее работавший над сериалом "Убийство Джанни Версаче : Американская история преступлений". Герой Ричарда Гира — американский медиамагнат, переживающий последствия разрушенного брака и пытающийся помочь своему депрессивному проживающему в Великобритании 30-летнему сыну.

"В последний раз я работал над телепроектом 30 лет назад. Так что для меня счастье участвовать в этом удивительном и актуальном восьмичасовом проекте с талантливыми людьми", — делится Гир.

Съемки начнутся этим летом в Лондоне и одном из городов Испании.