Пасхалки второго сезона сериала «13 причин почему»

СПОЙЛЕРЫ! СПОЙЛЕРЫ! СПОЙЛЕРЫ!

А теперь, когда вы были предупреждены, приступаем.

1. Татуировка точка с запятой, которую себе набивает Клэй — символ организации Project Semicolon, занимающейся проблемой суицидов и психологического здоровья. Кстати, в реальной жизни такие татуировки себе набили продюсер сериала Селена Гомес и актеры Томми Дорфман и Алиша Боэ.

2. Открытка Джастина отсылает нас к балу, показанному в первом сезоне, где герои нарядились как Сид Вишес и Нэнси Спанджен.

3. Когда Тайлер знакомится с Сайрусом, последний поздравляет его с победой в конкурсе фотографии. Это отсылка к книжному первоисточнику сериала и дань уважения его автору Джею Эшеру

4. В финальной серии мы видим стену в «Моне», расписанную воспоминаниями и приятными словами о Ханне. Одно из них, «Я бы многое отдал за чашечку горячего шоколада с тобой», отсылает нас к первому сезону до трагических событий, когда Ханна, Джессика и Алекс устраивали дружеские посиделки в кафе.

5. Фотографию, висевшую в ее шкафчике, определенно сделал Тайлер, о чем мы узнаем от самого героя в первой же серии второго сезона.

6. Книга, которую читал Зак во время встреч с Ханной, «The Art of Fielding», рассказывает об отношениях друзей-школьников, играющих в бейсбольной команде.

7. Во время празднования выигрыша бейсбольного матча вся команда Либерти Хай оделась в форму 16-го игрока — погибшего Джеффа Аткинса.

8. В списке «причин жить» Клэй указан дважды. Ханна верила в то, что у них могло что-то получиться в романтическом плане, но, к сожалению, список причин «против» был длиннее.

9. После трагического случая Бейкеры убрали кассеты из ассортимента товаров своей аптеки.

10. В продолжение истории кассет Ханны полароиды тоже подписаны синим цветом. Интересно, что будут подписывать синим в следующем сезоне?

11. 20 апреля 1999 года произошло массовое убийство в школе «Колумбайн» — двое старшеклассников напали на учеников и персонал школы с самодельными взрывчатками и стрелковым оружием, после чего застрелились сами. Возможно, таким образом шоураннеры сериала хотели показать, что было бы, если бы у стрелков был человек, с которым они могли поговорить и не идти на такой шаг.