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Дженнифер Энистон сыграет президента США
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Дженнифер Энистон сыграет президента США 

Рамблер 17 часов назад
Фото: depositphotos.com
Голливудская актриса Дженнифер Энистон сыграет главную роль в комедийном сериале Netflix "Первые леди". Для звезды "Друзей" это будет первая роль для стриминговых сервисов.
По задумке сценаристов Энистон сыграет первую женщину-президента США и лесбиянку. Роль ее супруги исполнит радиоведущая, писательница, сценарист и актриса Тиг Нотаро. Она же выступает автором сценария.
Жанр сериала — политическая комедия, в центре сюжета будут находиться первая женщина-президент США Беверли Николсон и ее жена Кейси. Создатели сериала хотят показать, что за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина.
Netflix планирует премьеру сериала уже в конце этого года.
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