Дженнифер Энистон сыграет президента США

Голливудская актриса Дженнифер Энистон сыграет главную роль в комедийном сериале Netflix "Первые леди". Для звезды "Друзей" это будет первая роль для стриминговых сервисов.

По задумке сценаристов Энистон сыграет первую женщину-президента США и лесбиянку. Роль ее супруги исполнит радиоведущая, писательница, сценарист и актриса Тиг Нотаро. Она же выступает автором сценария.

Жанр сериала — политическая комедия, в центре сюжета будут находиться первая женщина-президент США Беверли Николсон и ее жена Кейси. Создатели сериала хотят показать, что за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина.