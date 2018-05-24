Россиян стал больше радовать просмотр телевизора

"Левада-центре" провели социологический опрос. Респонденты должны были ответить на вопрос о том, какое времяпрепровождение приносит больше всего радости.

В пятерку самых желанных способов времяпрепровождения вошли несколько видов развлечений. Любят заниматься садом и огородом 23% опрошенных, вкусно поесть и проводить время с семьей — 24%, хорошо зарабатывать — 26%. А 34% заявили, что им приносит удовольствие просмотр телевизора.

В 2010 году этот пункт выбрали на 6% респондентов меньше. Работать в полную силу тоже стало нравится людям меньше. Восемь лет назад за этот вид деятельности проголосовало 19%, а теперь этот пункт выбрали всего 9%.

Путешествовать россияне любят меньше — всего 22% опрошенных выбрали такой ответ. Столько же предпочитают всему остальному общение с любимым человеком. А слушать музыку и читать книги нравится всего 20% респондентов. Заниматься хозяйством любят 17%.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек.