Принцесса-алкоголичка появится в новом мультсериале

Автор "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Гроенинг работает над созданием нового мультсериала для стримингового сервиса Netflix

Drink it in, peasants! @Disenchantment, the latest series from The Simpsons creator Matt Groening, premieres August 17 on Netflix. pic.twitter.com/INr3mDOzuB— Netflix US (@netflix) 23 мая 2018 г. Премьера мультипликационного шоу запланирована на 17 августа. Netflix в своем Твиттер-аккаунте уже опубликовали первые кадры нового сериала:

Сюжет "Разочарования" развернется в средневековом вымышленном королевстве Дримленд. Главной героиней мультсериала станет юная принцесса Бин, у которой, несмотря на молодой возраст, уже есть проблемы с алкоголем. Ее напарник Элфо и персональный демон Люци.

Netflix заказал 20 эпизодов телешоу. Первые 10 появятся уже в этом году.