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Принцесса-алкоголичка появится в новом мультсериале
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Принцесса-алкоголичка появится в новом мультсериале 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из мультсериала "Разочарование"
Автор "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Гроенинг работает над созданием нового мультсериала для стримингового сервиса Netflix.
Премьера мультипликационного шоу запланирована на 17 августа. Netflix в своем Твиттер-аккаунте уже опубликовали первые кадры нового сериала:
Сюжет "Разочарования" развернется в средневековом вымышленном королевстве Дримленд. Главной героиней мультсериала станет юная принцесса Бин, у которой, несмотря на молодой возраст, уже есть проблемы с алкоголем. Ее напарник Элфо и персональный демон Люци.
Netflix заказал 20 эпизодов телешоу. Первые 10 появятся уже в этом году.
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