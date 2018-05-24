7 самых веселых англоязычных ток‑шоу

Если российское телевидение уже ввергло вас в пучину депрессии своей серьезностью, то посмотрите эти западные передачи, в которых известные люди танцуют, болтают и дурачатся, как дети.

Американское и британское телевидение, выпускающее высокопрофессиональные аналитические и новостные передачи и снимающее отличные драматические сериалы, не забывает о том, что одна из важнейший функций телевизора — развлекать.

Именно поэтому самые смешные, сумасшедшие и милые передачи можно найти в англоязычном секторе вещания. А чтобы вы не заблудились в обилии развлекательных шоу, мы составили небольшой список самых заметных передач сегмента.

Saturday Night Live

Начинать разговор о лучших комедийных шоу западного мира нужно с самого старого, популярного и влиятельного представителя жанра — Saturday Night Live (SNL). Готовы поспорить, вы видели отдельные скетчи из этой программы (например, пародию на Дональда Трампа Владимира Путина ), но вряд ли смотрели целиком хотя бы один выпуск. Попробуйте — не пожалеете.

SNL — это солянка из острых скетчей на актуальные темы (особенно здесь любят политику), разбавленная небольшим количеством музыкальных номеров. SNL действительно творит историю телевидения в прямом эфире: некоторые скетчи программы стали культовыми в Америке и даже получили собственные полнометражные фильмы.

Формат или какие-то фишки передачи копируют вечерние шоу других стран: в России чаще всего в этой связи упоминают «Вчера в прямом эфире» или «В субботу вечером», но невозможно не заметить некоторое сходство с другим, гораздо более популярным ныне, вечерним шоу.

Постоянных ведущих здесь нет. Напротив, труппа актеров, участвующих в скетчах, более или менее постоянна, а вот ведущих все время приглашают как гостей. И ведущие, и актеры, и другие гости в SNL — это звезды первой величины, что прибавляет веса и без этого очень весомой передаче, влияющей и на культурную, и на общественную, и даже на политическую жизнь США.

Adam Ruins Everything

Хотите наконец узнать, как устроены выборы в США, и от души посмеяться в процессе? Тогда вам нужен Адам Коновер и его шоу-сериал «Адам портит все». Эта программа считается образовательной, но не бойтесь: никаких скучных, монотонных жизнеописаний великих ученых здесь не будет. Адам Коновер — это что-то типа остроумного разрушителя повседневных мифов. Он вам расскажет и о выборах, и о сроках годности продуктов, и даже о тюремном бизнесе быстро, весело и максимально доступно. Каждая серия идет полчаса и фактически состоит из скетчей по заданной тематике, соединенных авторским комментарием, так что устать от обилия новой информации вы не успеете.

Countdown

Британские юмористические шоу отличаются своей игровой формой — здесь не принято просто приходить на известную программу и разговаривать с ведущим, нужно обязательно выполнять веселые, причудливые и, как правило, интеллектуальные задания. Одна из самых старых британских телеигр — Countdown, привезенная с французских берегов в начале 80-х, но уже полностью ассимилировавшаяся.

Суть игры в том, чтобы за 30 секунд сложить максимально длинное слово из случайных букв, а в следующем раунде за это же время с помощью арифметических манипуляций получить конкретное число из случайного набора чисел. Раунды повторяются несколько раз, пока 45-минутная передача не подходит к концу. Звучит не очень весело, но на практике получается действительно забавно, ведь участниками, как правило, становятся британские актеры и комики, которые очень любят демонстрировать свое английское чувство юмора при любом удобном и неудобном случае. Как и многие другие юмористические передачи британского телевидения, Countdown не только развлекает, но и развивает своих зрителей.

Quite interesting

Вероятно, самая популярная передача в этом секторе — игра QI (Quite interesting), бессменным ведущим которой до недавнего времени был всеми любимый актер Стивен Фрай

Игра представляет собой довольно необычную викторину: ведущий задает участникам, разбитым на две команды, вопросы, правильные ответы на которые знать практически невозможно (иногда этих правильных ответов нет вообще). Поэтому участники получают баллы не столько за эрудицию, сколько за находчивость и чувство юмора — чем остроумнее у игрока ответ, тем больше ему дают очков.

Эта особенность игры превращает все действо в подобие чаепития у Безумного Шляпника, во время которого все участники несут какую-то несусветную чушь, приводящую публику в искренний восторг. Так что если вы вдруг захотите почувствовать атмосферу «Алисы в Стране чудес», то вам обязательно нужно посмотреть QI.

Шоу, кстати, пытались адаптировать на российском телевидении — игра «Большой вопрос» с Василием Уткиным шла на СТС несколько сезонов, но потом все-таки закрылась из-за довольно низких рейтингов. Российскому зрителю атмосфера добродушного сумасшествия пришлась не по душе.

Never Mind the Buzzcocs

Юмористическая передача «Хорошие шутки», шедшая на СТС с 2004 по 2012 годы, напоминает сразу несколько британских шоу, но больше всего — музыкальную игру Never Mind the Buzzcocs. Участвуют две команды (капитаны — комики Филд Джупитус и Ноэль Филдинг ) по три человека.

Первый раунд игры всегда разный — игрокам предлагают ответить на очень странные околомузыкальные вопросы, например почему сорвался концерт какого-нибудь исполнителя или лица каких музыкантов объединены на фотографии. Принцип такой же, как в QI, — чем смешнее, тем лучше. Потом начинается «угадай мелодию»: два игрока напевают песню без слов, а третий ее угадывает.

В последнем раунде участники должны как можно быстрее продолжить строчку, напетую ведущим (который, кстати, меняется каждый выпуск). И задания, и их выполнение отличаются прославленными британскими причудами.

Jimmy Kimmel Live

Американские юмористические шоу становятся известными не столько за счет концепции, сколько за счет личности ведущего. Самый популярный жанр здесь — ночные и вечерние шоу, которые по концепции не очень-то отличаются друг от друга и все как один похожи на «Вечернего Урганта».

Американские программы юмористического толка ведут маститые журналисты и комики, поэтому выбрать из них одно — задача неблагодарная. По мнению журнала Business insider, лучшим ведущим ночного шоу имени себя любимого можно считать Джимми Киммела , и в этом с уважаемыми журналистами согласны как минимум американские киноакадемики, которые уже дважды подряд приглашали Джимми вести церемонию вручения «Оскара».

Шоу Jimmy Kimmel Live, конечно же, имеет ряд своих особенностей, отличающих его от братьев по жанру. Джимми не славится излишней добротой и сентиментальностью, поэтому некоторые его рубрики можно прямо назвать жестокими, например рубрику, в которой зрители Джимми сообщают своим детям о том, что все конфеты в доме съели без них, а потом снимают реакцию. За пределами США шоу Киммела особенно прославилось рубрикой, где знаменитости читают нелицеприятные твиты о себе. Настоящий фурор вызвало появление Барака Обамы

В рамках своей программы Киммел устроил шуточную войну с известным актером Мэттом Дэймоном . Все началось с того, что однажды Джимми извинился перед Мэттом в эфире за то, что ему не хватило времени на интервью с актером.

Времени на Мэтта Джимми не хватает уже 15 лет. За эти годы звезды успели вдоволь поиздеваться друг над другом: Мэтт Дэймон снял клип о том, как девушка Киммела ему изменяет, добился исключения ведущего из «Клуба красивых мужчин», брал его в заложники, обманом проникал в студию и сотни раз обругал Джимми последними словами.

Но ведущий тоже в долгу не остался: он всегда с особым наслаждением отказывается приглашать Дэймона на шоу, не упускает возможности подшутить над этим, привлекая друзей актера, вырезает все сцены с Мэттом, до которых дотягиваются его руки, и посылает одного из персонажей шоу брать издевательские интервью с актером. Однажды звезды поняли, что их отношения находятся в глубоком кризисе, и даже сходили к семейному психотерапевту, но задушевная беседа не помогла: Мэтт Дэймон и Джимми Киммел продолжают свою шуточную войну и по сей день.

The Ellen DeGeneres Show

«Шоу Эллен Дедженерес», вероятно, самая известная в мире (во всяком случае, западном) дневная развлекательная программа. Ничего общего с нашими утренними передачами она не имеет: программа Эллен Дедженерес — это, скорее, смягченный вариант американских вечерних шоу.

Здесь тоже берут интервью у звезд, тоже смеются над детьми (но добрее), тоже придумывают всякие странные и забавные задания. Фишка Эллен заключается в том, что она очень много работает со своими зрителями — огромное количество рубрик программы формируются из материалов, присланных обыкновенными людьми.

Нередко Эллен общается и играет со зрителями в студии, дарит им призы и подарки. Ведущая много улыбается, танцует, по-доброму шутит, показывает всякую милоту (у программы есть даже рубрика «Срочные новости», во время которой шоу прерывается, чтобы зрители смогли узнать последние добрые и милые новости).