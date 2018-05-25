«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть

На днях в Сети появилось видео, которое не могли обойти стороной фанаты уже ставшего культовым сериала "Игра престолов".

"Приключения Тириона в России" — так был озаглавлен менее чем минутный ролик. За сутки видео собрало более двух миллионов просмотров в одной только соцсети ВКонтакте.

Кто-то из прохожих не мог не запечатлеть необычную картину: человек, ну очень похожий на Тириона Ланистера (актера Питера Динклэйджа), стоит в одном из местных дворов, явно озабоченный каким-то вопросом. Однако его идиллическое одиночество нарушают два сотрудника полиции. Рад был этой встрече герой или нет — увидите в ролике.