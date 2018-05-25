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«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
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«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть 

Рамблер 12 часов назад
На днях в Сети появилось видео, которое не могли обойти стороной фанаты уже ставшего культовым сериала "Игра престолов".
"Приключения Тириона в России" — так был озаглавлен менее чем минутный ролик. За сутки видео собрало более двух миллионов просмотров в одной только соцсети ВКонтакте.
Кто-то из прохожих не мог не запечатлеть необычную картину: человек, ну очень похожий на Тириона Ланистера (актера Питера Динклэйджа), стоит в одном из местных дворов, явно озабоченный каким-то вопросом. Однако его идиллическое одиночество нарушают два сотрудника полиции. Рад был этой встрече герой или нет — увидите в ролике.
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