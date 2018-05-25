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Кейт Бланшетт устроила битву яйцами в эфире шоу
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Кейт Бланшетт устроила битву яйцами в эфире шоу 

Журнал ОК! 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Актриса Кейт Бланшетт выглядит и ведёт себя сдержанно на светских мероприятиях, но, видимо, в душе её царствует игривая девушка. Кейт пришла в гости к Джимми Фэллону, чтобы рассказать о новом фильме «Восемь подруг Оушена». Но вместо презентации киноленты, артистка устроила странные состязания.
Бланшетт предложила веущему сыграть в «яичную рулетку». В коробке лежат 12 яиц, четыре из которых сырые. Участники по очереди разбивают яйца о свои лбы, те, кто разбил больше сырых яиц, проиграл.
Кейт, видимо, мастер в этой битве: у неё не было ни одного сырого яйца, а вот у Фэллона — целых два.
Кроме того, Бланшетт завязала ведущему глаза и заставила его съесть австралийские гамбургеры с завязанными глазами, после чего они соревновались в том, кто быстрее выпьет пиво. Правда, и тут Кейт установила свои правила: они пили пиво через трубочку, чтобы Бланшетт не стёрла помаду.
Ранее Кейт Бланшетт презентовала фильм «Восемь подруг Оушена» в Нью-Йорке. Коллегами актрисы по съёмочной площадке стали Энн Хэтэуэй, Сандра Баллок, Аквафина, Сара Полсон и Минди Калинг.
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