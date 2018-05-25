Кейт Бланшетт устроила битву яйцами в эфире шоу

Актриса Кейт Бланшетт выглядит и ведёт себя сдержанно на светских мероприятиях, но, видимо, в душе её царствует игривая девушка. Кейт пришла в гости к Джимми Фэллону , чтобы рассказать о новом фильме «Восемь подруг Оушена». Но вместо презентации киноленты, артистка устроила странные состязания.

Бланшетт предложила веущему сыграть в «яичную рулетку». В коробке лежат 12 яиц, четыре из которых сырые. Участники по очереди разбивают яйца о свои лбы, те, кто разбил больше сырых яиц, проиграл.

Кейт, видимо, мастер в этой битве: у неё не было ни одного сырого яйца, а вот у Фэллона — целых два.

Кроме того, Бланшетт завязала ведущему глаза и заставила его съесть австралийские гамбургеры с завязанными глазами, после чего они соревновались в том, кто быстрее выпьет пиво. Правда, и тут Кейт установила свои правила: они пили пиво через трубочку, чтобы Бланшетт не стёрла помаду.