Ургант высмеял новость о своем особняке за $7 млн

Недавно в СМИ появилась информация о том, что телеведущий Иван Ургант приобрел роскошный трехэтажный особняк, расположенный на 50 сотках на Рублевке. Стоимость его составила — 7 миллионов долларов. Кроме того, утверждалось, что Ургант с семьей переезжает из своего родового поместья в новый дом.

Однако в эфире популярной передачи "Вечерний Ургант" выяснилось, что сам Иван не в курсе о своем приобретении. Шоумена настолько развеселила эта "новость", что он шутил над ней не переставая.

Началось все с новости о том, что ученые разработали миниатюрную модель дома из кремния длинной в 25 микрометров. Ургант сострил, что размер такого дома соответствует длине волос его соведущего Дмитрия Хрусталева , который, как известно, лысый, Иван сказал, что прическа Мити состоит из "невидимых домов".

«Кстати, если говорить про невидимые дома. Слышал про мой дом за семь миллионов долларов?», — обратился Ургант к Хрусталеву.

Когда Митя поинтересовался, правда ли это, телеведущий в свойственной ему манере продолжил шутить: