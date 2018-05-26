Ургант высмеял новость о своем особняке за $7 млн 

Недавно в СМИ появилась информация о том, что телеведущий Иван Ургант приобрел роскошный трехэтажный особняк, расположенный на 50 сотках на Рублевке. Стоимость его составила — 7 миллионов долларов. Кроме того, утверждалось, что Ургант с семьей переезжает из своего родового поместья в новый дом.
Однако в эфире популярной передачи "Вечерний Ургант" выяснилось, что сам Иван не в курсе о своем приобретении. Шоумена настолько развеселила эта "новость", что он шутил над ней не переставая.
Началось все с новости о том, что ученые разработали миниатюрную модель дома из кремния длинной в 25 микрометров. Ургант сострил, что размер такого дома соответствует длине волос его соведущего Дмитрия Хрусталева, который, как известно, лысый, Иван сказал, что прическа Мити состоит из "невидимых домов".
«Кстати, если говорить про невидимые дома. Слышал про мой дом за семь миллионов долларов?», — обратился Ургант к Хрусталеву.
Когда Митя поинтересовался, правда ли это, телеведущий в свойственной ему манере продолжил шутить:
«Мне неприятно одно: ребята занизили цену. Я ведь брал дом за семь миллиардов долларов. Я человек богатый. Не такой богатый, как главный редактор журнала "Стархит" (Андрей Малахов возглавляет изданий, которое и сообщило новость об особняке Урганта — Прим. ред.), но достаточно богатый, чтобы позволить себе дом за семь миллиардов».