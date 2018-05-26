Ещё
Ургант высмеял новость о своем особняке за $7 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Ургант высмеял новость о своем особняке за $7 млн 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: @urgantcom
Недавно в СМИ появилась информация о том, что телеведущий Иван Ургант приобрел роскошный трехэтажный особняк, расположенный на 50 сотках на Рублевке. Стоимость его составила — 7 миллионов долларов. Кроме того, утверждалось, что Ургант с семьей переезжает из своего родового поместья в новый дом.
Однако в эфире популярной передачи "Вечерний Ургант" выяснилось, что сам Иван не в курсе о своем приобретении. Шоумена настолько развеселила эта "новость", что он шутил над ней не переставая.
Началось все с новости о том, что ученые разработали миниатюрную модель дома из кремния длинной в 25 микрометров. Ургант сострил, что размер такого дома соответствует длине волос его соведущего Дмитрия Хрусталева, который, как известно, лысый, Иван сказал, что прическа Мити состоит из "невидимых домов".
«Кстати, если говорить про невидимые дома. Слышал про мой дом за семь миллионов долларов?», — обратился Ургант к Хрусталеву.
Когда Митя поинтересовался, правда ли это, телеведущий в свойственной ему манере продолжил шутить:
«Мне неприятно одно: ребята занизили цену. Я ведь брал дом за семь миллиардов долларов. Я человек богатый. Не такой богатый, как главный редактор журнала "Стархит" (Андрей Малахов возглавляет изданий, которое и сообщило новость об особняке Урганта — Прим. ред.), но достаточно богатый, чтобы позволить себе дом за семь миллиардов».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?
Откровенные платья Вертинской раскритиковали20
Актёры, которые бесят друг друга
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение