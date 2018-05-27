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Ди Каприо снимется в «Очень странных делах»?
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Ди Каприо снимется в «Очень странных делах»? 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Кадр
После выхода в эфир очередного сезона популярного сериала "Очень странные дела", братья Даффер объявили о начале нового кастинга.
Тем временем актриса проекта Милли Бобби Браун в одном из своих интервью заявила, что мечтает поработать в кадре с Леонардо Ди Каприо. Девушка сказала, что уже придумала персонажа специально под Лео. И если тот все же захочет принять участие в "Очень странных делах", то контракт его уже ожидает.
На съемках Ди Каприо пока никто не видел, но не исключено, что его все-таки удастся уговорить. К тому же завершать с проектом режиссеры пока не намерены.
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