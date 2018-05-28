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Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала
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Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @egorkreed
Полуфиналистка шоу призналась, чем не устроила главного героя.
Вчера в эфир вышел 12-й выпуск шестого сезона шоу "Холостяк". По итогам недели главный герой Егор Крид выбрал двух финалисток — Дарью Клюкину и Викторию Короткову. Галина Чиблис, которая, по признанию самого Крида, чувствовал его лучше, чем все остальные девушки, покинула проект.
Певец объяснил это тем, что Галина слишком молода для него, вероятно, поэтому он испытывает к девушке братские чувства.
Чиблис с Кридом солидарна:
"Скорее всего, я просто не проявляла должного внимания к нему как к потенциальному молодому человеку. Так сложились наши с ним взаимоотношения".
В недавнем выпуске Егор отвез трех девушек-полуфиналисток в Дубай, где познакомил с родителями и сестрой. Родителям больше всех понравилась именно Галина Чиблис, однако это не помогло ей выйти в финал.
Егор же откровенничал с отцом:
"Она в себе зарыла женщину. Женщину в том понимании, когда от нее прет сексом и она жаркая внутри".
"Хочу сказать одно, к тебе вообще нет вопросов. Мне безумно нравится, какой ты человек, мне очень нравятся твои качества, ты очень понравилась моей семье, и ты очень часто четко попадала в меня. Но, к сожалению, это все перевелось прям в совсем дружескую волну", — заявил Крид, прощаясь с участницей.
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