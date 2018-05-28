Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала

Полуфиналистка шоу призналась, чем не устроила главного героя.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 1 Апр 2018 в 10:29 PDT

Певец объяснил это тем, что Галина слишком молода для него, вероятно, поэтому он испытывает к девушке братские чувства.

Публикация от A L Y A C H I B L I S (@chiblls) 8 Май 2018 в 6:46 PDT

Чиблис с Кридом солидарна:

"Скорее всего, я просто не проявляла должного внимания к нему как к потенциальному молодому человеку. Так сложились наши с ним взаимоотношения".

В недавнем выпуске Егор отвез трех девушек-полуфиналисток в Дубай, где познакомил с родителями и сестрой. Родителям больше всех понравилась именно Галина Чиблис, однако это не помогло ей выйти в финал.

Публикация от A L Y A C H I B L I S (@chiblls) 14 Май 2018 в 2:09 PDT

Егор же откровенничал с отцом:

"Она в себе зарыла женщину. Женщину в том понимании, когда от нее прет сексом и она жаркая внутри".

"Хочу сказать одно, к тебе вообще нет вопросов. Мне безумно нравится, какой ты человек, мне очень нравятся твои качества, ты очень понравилась моей семье, и ты очень часто четко попадала в меня. Но, к сожалению, это все перевелось прям в совсем дружескую волну", — заявил Крид, прощаясь с участницей.