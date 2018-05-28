10 сериалов с самыми красивыми концовками 

Хорошо закончить длинный сериал — это задача не из простых. Зрители, полюбившие героев, не прощают фальши в этот ответственный момент.
Портал Entertainment Weekly составил список сериалов с лучшими финальными репликами и сценами.
Ганнибал
Сериал о докторе Лектере — злодее-консультанте, помогающем агенту ФБР Уиллу Грэму разыскивать маньяков.
Концовка. После того, как Уилл Грэм и Ганнибал убили Долархайда, они остаются одни на скале.
Ганнибал: «Видишь? Это все, чего я всегда желал тебе, Уилл. Нам обоим».
Уилл: «Это прекрасно».
Он обнимает Лектера и делает шаг в пропасть.
Баффи — истребительница вампиров
7 сезонов о том, как Баффи и ее друзья сражаются с нечистью.
Баффи — истребительница вампиров
Концовка. Баффи и ее друзья после финальной битвы со злом стоят на краю гигантской воронки. «Что мы будем делать теперь?» — спрашивает сестра Баффи. Та загадочно улыбается.
Дневники вампира
Братья-вампиры влюбляются в одну и ту же девушку и разгорается нешуточное соперничество.
Дневники вампира
Концовка. Долгожданная встреча Стефана и Дэймона. «Здравствуй, брат», — и 8 сезон заканчивается объятиями братьев.
Друзья
Ситком о жизни молодых нью-йоркцев, которые снимают квартиры по соседству.
Концовка. Друзья разъезжаются, поэтому оставляют на столике ключи от квартиры и в расстроенных чувствах направляются к двери.
Рэйчел: «Выпьем кофе?»
Чендлер: «Конечно. Где?»
Чирс
Ситком о небольшом баре, где местные жители встречаются, чтобы выпить и пообщаться.
Концовка. Тед говорит человеку за окном: «Простите, мы закрыты».
Парки и зоны отдыха
Комедийный сериал о том, как простой чиновник Лесли Ноуп пытается превратить заброшенный карьер в парк.
Концовка. Лесли и ее команда фотографируются после ремонта качелей в парке. Она собирается баллотироваться в губернаторы.
Бен: «Ты готова, детка?»
Лесли: «Да, я готова».
Офис
Комедийный сериал о буднях обычного офиса, сотрудники которого должны терпеть закидоны странного директора.
Концовка. В эпилоге, рассказывающем о дальнейшей судьбе героев, звучит финальная фраза: «В обычных вещах много красоты. Разве не так?»
Западное крыло
Сериал о внутренней жизни администрации президента США.
Концовка. Бывший президент покидает свой пост, уступая место новому. С женой они летят в самолете. Она спрашивает: «О чём ты думаешь?» Он отвечает: «О завтра».
Девочки Гилмор
История о неунывающей матери-одиночке и ее дочери, которые живут в маленьком городке.
Концовка. Мама и дочка сидят на ступеньках.
Рори: «Мама?»
Лорелай: «Да».
Рори: «Я беременна».
Твин Пикс
Новый виток сюжета о загадочном убийстве Лоры Палмер.
Концовка. Агент Дейл Купер появляется в доме Палмеров и спрашивает: «Какой сейчас год?»