10 сериалов с самыми красивыми концовками

Хорошо закончить длинный сериал — это задача не из простых. Зрители, полюбившие героев, не прощают фальши в этот ответственный момент.

Портал Entertainment Weekly составил список сериалов с лучшими финальными репликами и сценами.

Ганнибал

Сериал о докторе Лектере — злодее-консультанте, помогающем агенту ФБР Уиллу Грэму разыскивать маньяков.

Концовка. После того, как Уилл Грэм и Ганнибал убили Долархайда, они остаются одни на скале.

Ганнибал: «Видишь? Это все, чего я всегда желал тебе, Уилл. Нам обоим».

Уилл: «Это прекрасно».

Он обнимает Лектера и делает шаг в пропасть.

Баффи — истребительница вампиров

7 сезонов о том, как Баффи и ее друзья сражаются с нечистью.

Баффи — истребительница вампиров

Концовка. Баффи и ее друзья после финальной битвы со злом стоят на краю гигантской воронки. «Что мы будем делать теперь?» — спрашивает сестра Баффи. Та загадочно улыбается.

Дневники вампира

Братья-вампиры влюбляются в одну и ту же девушку и разгорается нешуточное соперничество.

Дневники вампира

Концовка. Долгожданная встреча Стефана и Дэймона. «Здравствуй, брат», — и 8 сезон заканчивается объятиями братьев.

Друзья

Ситком о жизни молодых нью-йоркцев, которые снимают квартиры по соседству.

Концовка. Друзья разъезжаются, поэтому оставляют на столике ключи от квартиры и в расстроенных чувствах направляются к двери.

Рэйчел: «Выпьем кофе?»

Чендлер: «Конечно. Где?»

Чирс

Ситком о небольшом баре, где местные жители встречаются, чтобы выпить и пообщаться.

Концовка. Тед говорит человеку за окном: «Простите, мы закрыты».

Парки и зоны отдыха

Комедийный сериал о том, как простой чиновник Лесли Ноуп пытается превратить заброшенный карьер в парк.

Концовка. Лесли и ее команда фотографируются после ремонта качелей в парке. Она собирается баллотироваться в губернаторы.

Бен: «Ты готова, детка?»

Лесли: «Да, я готова».

Офис

Комедийный сериал о буднях обычного офиса, сотрудники которого должны терпеть закидоны странного директора.

Концовка. В эпилоге, рассказывающем о дальнейшей судьбе героев, звучит финальная фраза: «В обычных вещах много красоты. Разве не так?»

Западное крыло

Концовка. Бывший президент покидает свой пост, уступая место новому. С женой они летят в самолете. Она спрашивает: «О чём ты думаешь?» Он отвечает: «О завтра».

Девочки Гилмор

История о неунывающей матери-одиночке и ее дочери, которые живут в маленьком городке.

Концовка. Мама и дочка сидят на ступеньках.

Рори: «Мама?»

Лорелай: «Да».

Рори: «Я беременна».

Твин Пикс

Новый виток сюжета о загадочном убийстве Лоры Палмер