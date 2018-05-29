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Звезды ремейка «Зачарованных» ответили скептикам
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Звезды ремейка «Зачарованных» ответили скептикам 

Попкорн News 4 часа назад
Фото: Попкорн News
Ремейк «Зачарованных» от CW появится в эфире только через несколько месяцев, осенью 2018, но, пожалуй, ни один другой новый сериал не обсуждают настолько активно. На днях ремейк еще раз прокомментировала Холли Мэри Комбс, звезда оригинальных «Зачарованных», а теперь всем, кто скептически настроен в отношении «Зачарованных 2.0», ответили актрисы, снявшиеся в главных ролях — ответили, нужно сказать, весьма дипломатично.
Мадлен Манток, Мелони Диас и Сара Джеффри, сыгравшие в новых «Зачарованных» старшую, среднюю и младшую сестер соответственно, пообщались с журналистами на презентации новых проектов CW.
«Не могу поверить, что я — одна из Зачарованных», призналась Мадлен. «Мы до сих пор как-то с этим не свыклись», добавила Сара.
Затем актрисы обратились к фанатам оригинального сериала, которые заранее критикуют ремейк:
«Я могу лишь сказать — попробуйте и узнаете», говорит Мадлен Мантон. «Если вам понравится — что ж, замечательно, добро пожаловать. Если нет — это тоже нормально».
«Дайте сериалу шанс — это вам ничего не будет стоить», добавляет Джеффри. «Мы с огромным уважением относимся к оригиналу, очень его ценим и невероятно благодарны за возможность представить современный взгляд на него».
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