Звезды ремейка «Зачарованных» ответили скептикам

Ремейк «Зачарованных» от CW появится в эфире только через несколько месяцев, осенью 2018, но, пожалуй, ни один другой новый сериал не обсуждают настолько активно. На днях ремейк еще раз прокомментировала Холли Мэри Комбс , звезда оригинальных «Зачарованных», а теперь всем, кто скептически настроен в отношении «Зачарованных 2.0», ответили актрисы, снявшиеся в главных ролях — ответили, нужно сказать, весьма дипломатично.

Мадлен Манток , Мелони Диас и Сара Джеффри , сыгравшие в новых «Зачарованных» старшую, среднюю и младшую сестер соответственно, пообщались с журналистами на презентации новых проектов CW.

«Не могу поверить, что я — одна из Зачарованных», призналась Мадлен. «Мы до сих пор как-то с этим не свыклись», добавила Сара.

Затем актрисы обратились к фанатам оригинального сериала, которые заранее критикуют ремейк:

«Я могу лишь сказать — попробуйте и узнаете», говорит Мадлен Мантон. «Если вам понравится — что ж, замечательно, добро пожаловать. Если нет — это тоже нормально».

«Дайте сериалу шанс — это вам ничего не будет стоить», добавляет Джеффри. «Мы с огромным уважением относимся к оригиналу, очень его ценим и невероятно благодарны за возможность представить современный взгляд на него».