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В Петербурге появился сериал о легендах метро
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В Петербурге появился сериал о легендах метро 

Собака 1 час назад
Фото: pixabay.com
К 315-летию Петербурга искусствовед и деятель индустрии моды Алиса Супоницкая выпустила первую серию проекта «Метро, которого нет» — научно-популярного сериала о нереализованных проектах, мифах и легендах петербургской подземки. Об этом «Собака.ru» рассказали представители Супоницкой.
Пилотный выпуск посвящен дореволюционным и довоенным планам развития, а также различным курьезам, связанным с подземной архитектурой.
Помимо достаточно известных фактов о резкой смене архитектурной стилистики в эпоху хрущевской оттепели, автор ролика и ее команда проводят расследование истории уникальной станции-призрака, скандальных элементов античной эротики в оформлении станций и планов создания надземного метро, которое размещалось бы на уровне вторых этажей городских зданий.
Съемки первой серии проходили в апреле и мае 2018 года. В фильме были совмещены как натурные съемки наземных павильонов с помощью коптеров, так и в строящихся тоннелях.
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