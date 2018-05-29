Галь Гадот отказалась от «Евровидения»

Известной актрисе Галь Гадот , исполнившей роль Чудо-женщины, было предложено стать ведущей международного песенного конкурса "Евровидение-2019", которое должно пройти на ее родной земле — в Израиле.

Однако актриса, не заставив долго ждать ответа, отказалась от такой чести, сославшись на слишком плотный график. Но её представители подчеркнули, что дело исключительно в ранее заключенных договоренностях и занятости в других проектах, а если бы не эти факторы, Гадот с огромным удовольствием бы приняла участие в столько масштабном мероприятии. К тому же она ранее сама изъявляла желание стать частью международного конкурса на родине.

Напомним, что Израиль заслужил возможность проведения конкурса на своей территории благодаря победительнице "Евровидения-2019" Нетте Барзилай, завоевавшей миллионы поклонников своей песней "Toy".