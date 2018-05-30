5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут

Иногда сериал или фильм так тщательно прорабатывается, что за привычные год или два никак не уложиться. «Телепрограмма» представляет 5 крайне амбициозных российских проектов.

Какие-то из них отсняты и застряли на постпроизводстве, другие еще находятся в стадии скрупулезной разработки (поэтому кое-что мы дофантазировали).

«Мастер и Маргарита»

Очередную экранизацию главного булгаковского романа задумала целая коалиция медиамагнатов. Проект представил глава кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов , подчеркнув, что это будет масштабная совместная работа с Первым каналом и компаниями «Марс Медиа» и «Амедиа».

— Это один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения, — объяснил Эрнст. — Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения.

Снять высокобюджетную фантасмагорию доверили Николаю Лебедеву («Легенда № 17», «Экипаж»). Кастинг-директора проекта все еще потеют над списками вместе с продюсерами.

Согласно циркулирующим слухам сыграть две заглавные роли могли бы Данила Козловский Елизавета Боярская . Стилистически проект будет отвечать голливудскому фэнтези «Фантастические твари и где они обитают». Выпустить в прокат фильм планируется в 2020 году.

Бюджет: 800 млн рублей (плюс 200 млн закладывается на маркетинг — всего целый миллиард!).

«Эпоха расцвета: Начало»

Есть и еще один крупный замороженный проект. Это, как заявили продюсеры, наш ответ популярной американской саге «Игра престолов». Историческая эпопея «Эпоха расцвета» будет посвящена династии Романовых и охватит историю России — начиная от Смутного времени и до 1917 года.

Все запланировано по лучшим голливудским лекалам: 12 сезонов и много разных режиссеров, и компьютерная графика, и спецэффекты. Драконы по Руси, конечно, не летали, зато разные чудеса случались. Явление Богородицы, пророчества волхвов, тайна «Книги жизни» из библиотеки Ивана Грозного , которую искали даже воины Папы Римского.

Режиссером саги станет Олег Степченко («Вий», «Училка»). Результаты кастинга держатся в секрете. Но «Телепрограмма» выяснила, что основным кандидатом на роль Патриарха Филарета стал Владимир Машков . Наверняка не обойдется и без Сергея Безрукова.

Изначально планировалось выпустить полнометражный фильм «Эпоха расцвета: Начало» в 2017 году. И параллельно с этим создавать сериал, первая часть которого должна была выйти в эфир в начале 2018 года. Но пока этого не случилось.

Бюджет: 1 млн рублей за серию.

«Ликвидация-2»

Новость о съемках продолжения культового сериала «Ликвидация» появилась в 2015 году. Тогда глава кинокомпании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян написал у себя в Фейсбуке, что проект будет продолжен. Планировалось начать съемки в 2017-м.

Но этого не случилось — по политическим причинам Владимиру Машкову якобы не удалось попасть в Одессу, поэтому продюсеры начали перерабатывать проект, чтобы перенести сюжет в другой город.

Пока известно не очень много: Давида Гоцмана сыграет Машков. В сериале появится и подросший сын главы угрозыска Одессы Миша, ему будет около 22 лет. История будет происходить через 12 — 15 лет после событий первой «Ликвидации». Снимать проект будет точно не Сергей Урсуляк — он отказался.

Бюджет: 300 млн рублей.

«Эдуард Стрельцов»

Фильм еще об одной легенде советского футбола Эдуарде Стрельцове, победителе Олимпиады-1956, посмотреть на игру которого приходили десятки тысяч человек, снимет семья Учителей.

Глава киностудии «Рок» Алексей Учитель спродюсировал фильм, который снимет его сын Илья, выпускник ВГИК. — Мы уже получили согласие родственников и прежде всего сына Стрельцова, — пояснил Учитель-старший. — Съемки начнутся 1 июля 2018 года.

Главную роль сыграет чуть ли не самый популярный российский актер современности — Александр Петров . Он сам занимался футболом, закончил из-за травмы и сыграть футболиста мечтал всегда. По идее «Эдуард Стрельцов» должен выйти на экраны в 2019 году. Финансируется фильм за счет как государственных, так и частных средств. А еще при поддержке Российского футбольного союза

Бюджет: 300 млн рублей.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

В 2013 году был запланирован фильм «Они играли за Родину», посвященный легендарному советскому вратарю Льву Яшину, который был признан лучшим вратарем XX века! Снимать проект должен был Карен Оганесян («Мамы», «Клим», «Налет»). В той картине главную роль прочили Максиму Матвееву , но вдова Яшина, Валентина Тимофеевна, увидела сценарий и забраковала проект.

Следующий заход случился в 2015 году. Тогда режиссер Игорь Волошин дал большую пресс-конференцию вместе с Валентиной Тимофеевной — она стала соавтором нового сценария вместе с классиком Владимиром Валуцким («Начальник Чукотки», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»). Но в том же году сценариста не стало. Знамя подхватил Александр Полозов («Каменская»).

Но в итоге режиссер проекта Василий Чигинский выбрал выпускника Щепкинского училища Александра Фокина . Он и сыграл Яшина. Фильм должен был выйти в 2017 году — аккурат к открытию нового стадиона «Динамо», названного в честь знаменитого вратаря, но арену не открыли и картина не вышла. Потом премьеру запланировали на 2018 год, к чемпионату мира по футболу, но дата выхода в прокат до сих пор неизвестна.

Бюджет: 320 млн рублей.