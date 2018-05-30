Ким Кэтролл снимается в новом сериале 

Последние полгода вокруг Ким Кэтролл бушевали голливудские страсти: звезда отказалась от съемок в новой части фильма "Секс в большом городе" и публично поссорилась с Сарой Джессикой Паркер. В марте 61-летняя актриса дала несколько интервью, в которых призналась, что считает себя неподходящей по возрасту для роли Саманты Джонс.
Фанаты актрисы были уверены, что Ким Кэтролл решила удалиться от съемок и посвятить свое время семье. Но, вчера стало известно, что Ким начала съемки в новом проекте режиссера хорроров Кевина Уильямсона ("Факультет", "Дневники вампира", "Крик"), выход которого запланирован на 2019 год. По сюжету сериала, каждый эпизод будет посвящен сказке, снятой в духе фильма ужасов. Сценаристы уже подтвердили, что зрители увидят новые вариации "Красной шапочки", "Гензель и Гретель", а также других произведений Братьев Гримм. Кстати, по иронии судьбы действие сериала будет разворачиваться в Нью-Йорке, где Ким Кэтролл снималась около 20 лет в "Сексе в большом городе".
Напомним, что последним проектом звезды стал сериал "Свидетель обвинения" (2016), в котором Ким сыграла светскую даму Эмили Френч.