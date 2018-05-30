Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина

Слепую ясновидящую бабу Нину не зря называют русской Вангой. Их судьбы действительно невероятно похожи. Как и Ванга, баба Нина ослепла в детстве, одни утверждают, что в результате осложнения болезни, другие говорят, что зрение пропало после того, как мальчишка попал ей в глаза горячими углями.

С потерей зрения пришел дар ясновидения, и она начала помогать людям, которых становилось все больше с каждым годом. Первыми за помощью и советом стали обращаться односельчане, за ними потянулись жители ближайших городов, а потом о ней узнали далеко за пределами области. Баба Нина не отказывала никому. Лишившись возможности видеть, она научилась чувствовать людей. Ей достаточно взять в руки фотографию, чтобы рассказать о прошлом, настоящем и будущем человека. Кстати, денег за помощь баба Нина не берет.

Сейчас о ясновидящей снимается сериал, с ней же в главной роли. Идея такого сериала возникла у продюсеров канала давно, но найти главную героиню долго не могли. Помог случай, как это часто бывает в подобных ситуациях. Продюсер столкнулась с бабой Ниной в электричке и сумела получить ее согласие.

Съемки проходят в деревне, где живет баба Нина, но на условиях полной анонимности, никто из членов съемочной группы не имеет права раскрывать точный адрес. Поэтому в соцсетях появилось множество групп, которые занимаются поиском информации о ее возможном местонахождении. Но пока результатов нет. Впрочем поток людей к ней и думает редеть, все желающие находят ее сами. У бабы Нины нет нужды в дополнительной рекламе.

Появилась версия, что слепая ясновидящая вымышленный персонаж, который образно представляет всех бабушек-целительниц нашей необъятной страны. Ведь такая найдется едва ли не в каждом селе.

Однако представители телеканала "ТВ-3" утверждают, что баба Нина действительно существует. Просто иначе она не согласилась бы на съемки.

Напомним, что в интернете можно найти множество сайтов, блогов и страниц в соцсетях, которые ведет внучка бабы Нины — Аня. Внучка у нее действительно есть, но никаких страниц она не ведет. Все это затеи мошенников, которые за свои действия вымогают у доверчивых граждан деньги.