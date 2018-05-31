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Зрители телешоу заподозрили обман
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Зрители телешоу заподозрили обман 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британские телезрители обвинили ведущего британского шоу The Chase на телеканале ITV в несправедливом отношении к конкурсантке. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
На последней секунде звезда интеллектуальной передачи Энн Хегерти (Anne Hegarty), так называемая чейзерша, победила участницу Мегги (Maggie). Фанаты шоу решили, что персонал специально манипулировал таймером, чтобы позволить ей выйти вперед: по время вопроса ведущего и ее последующего ответа часы будто застыли, производя обратный отсчет очень медленно.
Таким образом Хегерти удалось ответить на последний вопрос ведущего вовремя и отобрать у соперницы выигрыш в 50 тысяч фунтов (более четырех миллионов рублей). Победу Хегерти принес ответ «птица» на вопрос ведущего, к какому классу животных относятся гаички.
«У него было три секунды, чтобы задать вопрос, часы остановились на одной секунде, когда она начала отвечать. Какой случай!» — гневно написал один из пользователей Twitter после просмотра шоу. Представители ITV отклонили все претензии зрителей, заявив, что все тщательно проверили и никаких заминок в ситуации не усмотрели.
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