Валентина Леонтьева: что случилось с «тетей Валей»

Целое поколение советских детей выросло с «тетей Валей» — бессменной ведущей детских передач. Валентина Михайловна Леонтьева совсем не была похожа на телезвезду, но при этом являлась, наверное, самым популярным диктором советского телевидения. Увы, в 90-е годы она исчезла с экранов и практически никогда больше не возвращалась…

На взлете

Валентина Леонтьева родилась 1 августа 1923 года в Петрограде. Пережила блокаду, эвакуацию. После войны семья переехала в Москву. Валя поступила в Московский химико-технологической институт, но вскоре бросила учебу и поступила в оперно-драматическую студию имени Станиславского при МХАТе. Потом была работа в Тамбовском драматическом театре. А в 1954 году, пройдя жесткий конкурс, Леонтьева устроилась работать на Центральное телевидение. Сначала она занимала должность помощника режиссера, затем стала диктором. Леонтьева была ведущей «Голубых огоньков», праздничных трансляций, передачи «Из ложи театра», а также программ для детей — «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Умелые руки». Но главной в ее творчестве считается программа «От всей2 души», которая шла целых 15 лет. Впервые передача вышла в эфир 13 июля 1972 года, а последний, 52-й выпуск, состоялся в июле 1987 года. Именно за нее Леонтьева была удостоена в 1975 году Государственной премии СССР. Валентина Михайловна помогала встречаться людям, потерявшим друг друга много лет назад. Интересно, что она помнила всех, кто когда-либо побывал у нее на передаче, запоминала все имена и фамилии своих гостей, какими бы заковыристыми они ни были. В 1982 году Валентине Леонтьевой, первой из всех советских дикторов, дали звание Народной артистки СССР. За всю историю советского телевидения только двоих дикторов — ее и Игоря Кириллова — удостоили этого звания. При своей огромной популярности у миллионов телезрителей Леонтьева совершенно не ощущала себя звездой. Да и зрители воспринимали ее не как знаменитую телеведущую, а как обычную женщину. Она брала своей задушевной, не типичной для большинства ведущих, манерой вести передачи. Поэтому многим она казалась «своей», «родной»

На пенсию?

После перестройки все изменилось. Все передачи Леонтьевой закрыли. Ходили слухи, что виной тому стала глупая шутка двух радиокорреспондентов, распустивших слух о том, что в Америке ведущая была завербована ЦРУ . По другой версии, новое телевизионное начальство посчитало, что программы Леонтьевой изжили себя и не вписываются в постперестроечную реальность. Так или иначе, Валентине Михайловне предложили уйти на пенсию. Она ответила: «Я сейчас повешу на грудь табличку с надписью „В моей смерти винить начальника“ и лягу под трамвай на ВДНХ!» Тогда ее перевели на должность помощника режиссера, а позднее сделали консультантом в отделе сурдоперевода. Через несколько лет группа энтузиастов задумала возродить все передачи Леонтьевой. Но в дирекции телецентра Валентине Михайловне сказали: «Если вы готовы платить за свои выступления в эфире по рекламным ценам, то, пожалуйста: минута — пять тысяч долларов». Ради того, чтобы вернуться на экраны, Леонтьева даже сделала себе пластическую операцию. Но ей все равно не предлагали работу. Тогда ее друзья обратились к президенту Ельцину. Это сработало: ее пригласили на собеседования сначала Константин Эрнст , потом Дмитрий Дибров . Пытались вернуть в эфир передачи «В гостях у сказки», «От всей души»… Но ничего не вышло. В 1996 году вместе с Игорем Кирилловым Леонтьева стала вести программу «Телескоп». Однако из-за низких рейтингов она продержалась совсем недолго. В конце концов Валентину Михайловну взяли на радио — вести авторскую передачу.

После славы

Ее все еще помнили и любили. Но время телевизионной славы безвозвратно ушло. В 2004 году, после тяжелой травмы, Леонтьевой пришлось переехать к сестре в село Новоселки Ульяновской области. К тому времени у нее появились провалы в памяти, она не всегда узнавала родных и близких, не могла обходиться без посторонней помощи… Скончалась Валентина Леонтьева 20 мая 2007 года и была похоронена не в Москве, а на местном деревенском кладбище. Еще при жизни, в 2006 году, об этой выдающейся женщине сняли документальный фильм «Валентина Леонтьева. Жизнь после славы». Это было ее последнее интервью. 1 августа 2008 года в Ульяновске, рядом с местным театром кукол, был открыт бронзовый памятник В. М. Леонтьевой работы скульптора Николая Анциферова. Кажется, она просто присела отдохнуть и полюбоваться видом на реку…