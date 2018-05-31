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Как Крид отреагировал на слухи о романе Чиблис
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Как Крид отреагировал на слухи о романе Чиблис 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Слухи о романе участницы шоу «Холостяк» Галины Чиблис (20) с рэпером Яниксом не утихают! Пару заметили гуляющими за ручку по Санкт-Петербургу, потом рэпер выложил девушку в Stories.
Фанаты Галю, конечно, осудили: «Как так? У тебя больше нет чувств к Криду?»; «Я так и знала, что ты найдёшь своё счастье! Ты заслуживаешь самого лучшего! Но почему он?»; «А за это не полагается штраф? Ты же не имеешь права на отношения по условиям проекта», — пишут в Сети.
В стороне не остался и Егор Крид! Холостяк одним из первых прокомментировал фото Гали с Яниксом в Instagram, написав: «Не упади, парень! Держись за ее задницу». Как интересно это воспринимать?
Правда, как призналась сама Галя в интервью PEOPLETALK, с Яниксом их связывает только дружба и съёмки его нового клипа.
Напомним, что в прошлой серии шоу покинула Галина Чиблис — у Егора по отношению к ней только дружеские чувства. «Хочу сказать одно, к тебе вообще нет вопросов. Мне безумно нравится, какой ты человек, мне очень нравятся твои качества, ты очень понравилась моей семье, и ты очень часто четко попадала в меня. Но, к сожалению, это все перевелось прям в совсем дружескую волну», — заявил Крид, прощаясь с участницей. А ведь семья Холостяка Галю оценила выше других претенденток. А мама Крида вообще заявила, что девушка «построит крепкую семью и будет счастлива с ее сыном или без него».
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