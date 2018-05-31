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Названы лучшие сериалы полугодия 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Издание Time составило список лучших телешоу, вышедших в 2018 году. В перечень вошли художественные сериалы, документальные многосерийные фильмы и телевизионные передачи.
В частности, в список попал вышедший в мае 2018 года мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В нем рассказывается история англичанина Мелроуза, который пытается преодолеть свои пагубные пристрастия и побороть внутренних демонов. Также в перечне — документальная сага «Дикая-дикая страна» о жизни коммуны Раджнишпурам в США, руководимой индийским мистиком Ошо.
Помимо этого, кинокритики отметили второй сезон антиутопии «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс, новую часть «Атланты» с Дональдом Гловером, триллер о наемной убийце с русскими корнями «Убивая Еву» и сериал о борьбе американских силовых ведомств с Усамой бен Ладеном «Призрачная башня». В перечень также вошли ситком «Чемпионы» и перезапущенное в 2018-м телешоу «Американский идол».
В декабре 2017-го портал Variety назвал третью часть «Твин Пикса» лучшим сериалом года.
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