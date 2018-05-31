Сериал «Розанна» закрыли из-за расистской шутки

Недавно поклонники сериалов пережили волну закрытия любимых шоу и выдохнули, узнав, что на этом боссы телеканалов успокоились. Но не тут-то было. Сериал «Розанна» был неожиданно закрыт после одной расистской шутки исполнительницы главной роли в Twitter.