Сериал «Розанна» закрыли из-за расистской шутки 

Недавно поклонники сериалов пережили волну закрытия любимых шоу и выдохнули, узнав, что на этом боссы телеканалов успокоились. Но не тут-то было. Сериал «Розанна» был неожиданно закрыт после одной расистской шутки исполнительницы главной роли в Twitter.
Розанна Барр в своем микроблоге назвала советника бывшего президента США Барака Обамы Валери Джарретт «ребенком мусульманского братства и планеты обезьян». После этого на актрису посыпались гневные сообщения с обвинениями в расизме, и ей пришлось немедленно удалить свой твит и принести извинения. Однако это не помогло, канал после шквала всеобщего возмущения оперативно принял решение закрыть сериал «Розанна», который только недавно вернулся на экраны после 1997 года. Руководство ABC назвало сообщения звезды сериала «отвратительным и идущим в разрез с политикой канала». Они не побоялись остановить съемки шоу, которое показывало высокие рейтинги, а также было в числе любимых у Дональда Трампа.