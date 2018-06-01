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Time назвал лучшие сериалы полугодия
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Time назвал лучшие сериалы полугодия 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"
Британский журнал составил список лучших телепроектов за прошедшее полугодие. Туда вошел и новый сериал с Бенедиктом Камбербэтчем "Патрик Мелроуз".
Большинство сериалов — это экранизации книг, что, по мнению критиков, и обеспечило им соответствующее качество проекта.
Кроме "Патрика Мелроуза", который снят по романам Эдварда Сент-Обина, в число лучших попали "Рассказ служанки" (экранизация книги Маргарет Этвуд), "Убивая Еву" (основан на серии романов Люка Дженнингса), "Атланта" и "Призрачная башня" (адаптация романа Лоуренса Райта о трагедии 11 сентября 2001 года).
Также отметили документальный сериал "Дикая-дикая страна" о философе Ошо и вокальное шоу American Idol.
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