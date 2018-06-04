Названы сериалы с худшими в истории концовками

Кинокритики USA Today составили рейтинг популярных сериалов с самыми плохими, неинтересными или нелогичными финалами. Портал также привел перечень телешоу с лучшими концовками.

Лидером антирейтинга стал ситком «Как я встретил вашу маму». В финале Тэд ( Джош Рэднор ) неожиданно возобновляет отношения с Робин ( Коби Смолдерс ), несмотря на то, что на протяжении многих эпизодов их дружба демонстрировала явную токсичность. По мнению критиков, «Как я встретил вашу маму» — пример сериала, создатели которого упорно следовали заранее распланированному сюжету, но в данном случае делать этого не стоило.

На втором месте оказался ситком «Сайнфелд». Авторы антирейтинга раскритиковали нелогичное решение шоураннеров попросту посадить всех главных персонажей в тюрьму. На третьей строчке — «Остаться в живых», в котором герои мистического сериала внезапно оказываются в чистилище.

В перечень также попал триллер «Декстер», окончившийся странным решением главного персонажа ( Майкл С. Холл ) подстроить свою смерть и стать лесорубом, и сериал «Зачарованные», хэппи-энд которого кинокритики посчитали слишком слабым по сравнению с концовкой седьмого сезона.