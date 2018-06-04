Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна

Участница телепроекта "Дом-2" 21-летняя Алена Рапунцель ждет первого ребенка. Молодая женщина беременна от своего избранника Ильи Яббарова

Об интересном положении девушки удалось узнать с помощью теста и консультации врача-гинеколога. Будущая мама призналась, что находится уже на четвертой неделе беременности.

"Буквально пару дней назад мы сдали анализы, и все подтвердилось — мы беременны! Я первая все увидела. Было состояние эйфории и неожиданности. Уже четвертая неделя пошла", — рассказала Алена. Яббаров добавил, что тест не удавалось сделать около четырех дней. И вот, наконец, Алена показала возлюбленному "заветный плюсик".

Ребенок, по словам будущих родителей, желанный и планировался давно, передает журнал StarHit . Счастливый Яббаров поведал, что настаивал на том, чтобы Рапунцель сделала тест на беременность, как только появились первые подозрения.

Примечательно, что совсем недавно старшая сестра Алены — Ольга родила девочку от своего мужа Дмитрия Дмитренко , тем самым спровоцировав громкий скандал. Дело в том, что незадолго до этого у Яббарова и Ольги Рапунцель случился продолжительный роман на телепроекте.

Проверка на детекторе лжи показала, что у участников была интимная близость. Впрочем, сам Яббаров заявил, что не спал с Ольгой Рапунцель, и у них "был только петтинг". Так или иначе, зрители проекта начали гадать, от кого же на самом деле родила девушка.

В данный момент ни Алена, ни Илья с Ольгой и Дмитрием не общаются. Сообщается, что сестра Рапунцель и ее избранник никак не отреагировали на ее беременность. "Мы поругались, не разговариваем теперь с ними и знать их не хотим", — резюмировал Яббаров.