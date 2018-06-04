Лауреаты 8 Русской Музыкальной Премии RU.TV

Объявлены лауреаты 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV

Ольга Бузова года», эффектный наряд NYUSHA и новый обладатель самовара в номинации «Фан или Профан» — в Москве объявили лауреатов 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV

26 мая в Crocus City Hall состоялось самое главное музыкальное событие Телеканала RU.TV — 8 Русская Музыкальная Премия.

Были объявлены победители и обладатели эксклюзивных самоваров в 18 номинациях. Эксклюзивная статуэтка Премии RU.TV, выполненная в форме серебряного самовара, в 2018 году была облачена в «бесконечность»: лучшим артистам страны вручали стеклянный куб с престижным трофеем.

Анне Седоковой и Александру Ревве, и Юлианне Карауловой и Алексею Воробьёву. Гостей Премии встречали виджеи Телеканала RU.TV Артём Иванов, Юлия Завьялова, Лиза Жарких и Артём Васт. Конферанс 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV доверили звёздным парам ведущих —. Гостей Премии встречали виджеи Телеканала RU.TV

Настоящий ажиотаж на звёздной дорожке устроила Ольга Бузова. Впервые в истории Русской Музыкальной Премии учредили специальную, именную номинацию «Ольга Бузова года». Одним из первых певицу поздравил король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров и на сцене Crocus City Hall подхватил «Ольгу Бузову года» на руки. «Она покорила меня, а, значит покорила мир! Богиня!», — заявил поп-король в интервью журналистам.

Филипп Киркоров в этом году прибыл на 8 Русскую Музыкальную Премию Телеканала RU.TV в качестве гостя. Его спутницей стала диджей в этом году прибыл на 8 Русскую Музыкальную Премию Телеканала RU.TV в качестве гостя. Его спутницей стала диджей Екатерина Гусева . Филипп Киркоров поблагодарил Телеканал RU.TV за возможность посетить музыкальное событие как зритель, и не конкурировать с коллегами по шоу-бизнесу. Поп-король дал высокую оценку номеру певца ALEKSEEV, который был представлен на сцене Crocus City Hall — невероятной видеоинсталляции, где Никита Алексеев стал главным действующим персонажем. Филипп Киркоров уверен: если бы песня артиста была представлена так, как на церемонии вручения 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV, ALEKSEEV имел бы все шансы на победу на «Евровидении 2018».

Егор Крид. Впервые в истории Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV победа в номинации «Фан или Профан» досталось не певице NYUSHA, которая три года подряд была единственной обладательницей эксклюзивного самовара. Впервые победу в самой народной номинации одержал

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Но без внимания журналистов и поклонников NYUSHA в этот вечер не осталась. В СМИ обсуждают интересное положение певицы, и звезда лишь подогрела интерес прессы. NYUSHA появилась в эффектном платье, скрывающем формы.

Полина Гагарина, лауреат 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV в номинации «Лучшая певица», выбрала для звёздной дорожки платье бледно-голубого цвета, подчёркивающее идеальную фигуру. В этот вечер певица стала и победительницей в специальной номинации «Летящей походкой» от спонсора 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV компании «Детралекс».

Сергей Лазарев получил свой третий самовар в номинации «Лучший певец». Артист поблагодарил зрителей и поклонников, которые мотивируют его покорять новые вершины.

Сергей Жуков. И, подтверждая, что его коллектив — один из самых гастролируемых, после интервью артист поспешил на поезд. «Стать «Лучшей группой» спустя 23 года после создания «Руки Вверх!» — это дорогого стоит», — отметил. И, подтверждая, что его коллектив — один из самых гастролируемых, после интервью артист поспешил на поезд.

Певица Зара, исполняя песню «Я лечу», поднималась ввысь на руках танцоров, взмывала вверх на качелях и волшебным образом перемещалась в пространстве. Певица, актриса и телеведущая Елена Север представила свою новую песню «Схожу с ума» с симфоническим оркестром. Николай Басков, ведущий прошлых Премий Телеканала RU.TV, в этот вечер подарил всё внимание солисткам группы Queens, на сцене Crocus City Hall прозвучала потрясающая дуэтная история — песня «Мой король». Макс Барских смог поэкспериментировать со звучанием — зрители услышали новую версию песни «Моя любовь». Певец ЮрКисс на несколько минут перенёс зрителей в студию популярного телешоу и исполнил песню «Лишь она». Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV — это одно из лучших шоу, которое позволяет воплотить смелые мечты артистов., исполняя песню «Я лечу», поднималась ввысь на руках танцоров, взмывала вверх на качелях и волшебным образом перемещалась в пространстве.представила свою новую песню «Схожу с ума» с симфоническим оркестром., ведущий прошлых Премий Телеканала RU.TV, в этот вечер подарил всё внимание солисткам, на сцене Crocus City Hall прозвучала потрясающая дуэтная история — песня «Мой король».смог поэкспериментировать со звучанием — зрители услышали новую версию песни «Моя любовь».на несколько минут перенёс зрителей в студию популярного телешоу и исполнил песню «Лишь она».

Группа SEREBRO показала свои аккаунты в Инстаграме на больших экранах сцены Crocus City Hall, исполняя один из главных летних хитов «Между нами любовь». В выступлении ВладиМира с песней «Только мне решать» соединились танцы и световое шоу. А Jah Khalib исполнил свою мечту. Лауреат Премии Телеканала RU.TV в номинации «Лучший хип-хоп проект» услышал, как его «Лейлу» поёт Полина Гагарина. Жарко в этот вечер было не только на сцене, в VIP-партере ST и T-Killah устроили перфоманс с танцами на столах!

Многочасовую прямую трансляцию звёздной дорожки и церемонии вручения 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV можно было смотреть в прямом телеэфире и в мобильном приложении, а также в официальных группах RU.TV ВКонтакте и в социальной сети «Одноклассники». Интернет-аудитория Премии RU.TV 2018 составила более 1 500 000 человек!

Свой успех лауреаты 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV отмечали на after-party в ресторане Backstage, где для VIP-гостей состоялся концерт с участием любимых артистов. Ярким финалом стало появление большого торта в честь музыкального события. Ведущие утроили сюрприз главному редактору и генеральному продюсеру Телеканала RU.TV Михаилу Богомолову.

Чтобы поставить яркую точку этого насыщенного дня, в Михаила запустили праздничным тортом. Главный человек Премии

Телеканала RU.TV в долгу не остался и after-party завершилось настоящей «сладкой битвой».

Победители 8 Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV:

Номинация «Лучший старт» — Элджей & Feduk «Розовое вино»

Номинация «Лучшая группа» — «Руки Вверх!»

Номинация «Лучшая песня» — Burito «По волнам»

Номинация «Самое сексуальное видео» — группа SEREBRO «В космосе»

Номинация «Кино и Музыка» — Би-2 «Ля-ля тополя» (OST «О чем говорят мужчины. Продолжение»)

Номинация «Лучший видеоклип» — Макс Барских «Моя любовь»

Номинация «Лучший певец» — Сергей Лазарев

Номинация «Лучшая певица» — Полина Гагарина Номинация «Лучший хип-хоп проект» — Jah Khalib

Номинация «Лучший танцевальный клип — Звезда танцпола» — IOWA «Плохо танцевать»

Номинация «Лучшее концертное шоу» — Ани Лорак «Diva»

Номинация «Видео на выезде» — Зара «Мир вашему дому»

Специальные номинации:

«Фан или Профан» — Егор Крид

«Ольга Бузова года» — Ольга Бузова

Номинация «Летящей походкой» — Полина Гагарина

«Лучший артист» — Кети Топурия