Сценарии новой «Игры престолов» самоуничтожаются

Актеры, занятые в новом сезоне "Игры престолов", получили самоуничтожающиеся сценарии.

Как рассказал актер Николай Костер-Вальдау изданию The Independent, участникам финального сезона прислали самоуничтожающиеся сценарии в электронном виде. Сцены исчезали из сценария сразу же после съемок. Артист назвал это "новой степенью безумия", а степень секретности сравнил с франшизой "Миссия невыполнима".

Такие меры предосторожности приняты во избежание утечек. Но несмотря на все усилия создателей, в феврале все же появилось видео со съемок, раскрывающее детали сюжета.

Премьера финального сезона ожидается не ранее 2019 года.