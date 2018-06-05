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Сценарии новой «Игры престолов» самоуничтожаются
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Сценарии новой «Игры престолов» самоуничтожаются 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Актеры, занятые в новом сезоне "Игры престолов", получили самоуничтожающиеся сценарии.
Как рассказал актер Николай Костер-Вальдау изданию The Independent, участникам финального сезона прислали самоуничтожающиеся сценарии в электронном виде. Сцены исчезали из сценария сразу же после съемок. Артист назвал это "новой степенью безумия", а степень секретности сравнил с франшизой "Миссия невыполнима".
Такие меры предосторожности приняты во избежание утечек. Но несмотря на все усилия создателей, в феврале все же появилось видео со съемок, раскрывающее детали сюжета.
Премьера финального сезона ожидается не ранее 2019 года.
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