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Пятый канал организует «Алые паруса-2018»
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Пятый канал организует «Алые паруса-2018» 

Вечерняя Москва 12 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
5 июня Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации объявил о победе Пятого канала в конкурсе на организацию праздника выпускников петербургских школ, который состоится в этом году 23 июня.
Детали творческого замысла организаторы предпочитают держать втайне. Единственное, о чем можно сказать уже сейчас — то, что выступления звездных исполнителей вплетены в общую концепцию праздничного концерта на Дворцовой площади, а не завершают его, как обычно. Бюджетные расходы на организацию праздника выпускников петербургских школ в 2018-м году, так же, как и в прошлом, составят 16 миллионов 200 тысяч рублей.
В этом году «Алым парусам» исполняется ровно полвека. Возникший в 1968 году, ленинградский выпускной бал прекратил свое существование в 1979-м. В 2005 году благодаря инициативе Пятого канала, при поддержке правительственных структур и банка "Россия" произошло обновление праздничного формата.
Пятый канал имеет многолетний опыт не только телевизионной трансляции, но и организации праздника. В 2007-м году главной изюминкой «Алых парусов» стало представление воздушных акробатов знаменитого итальянского театра «Студио Фести». Тогда праздник собрал в центре Санкт-Петербурга рекордное количество зрителей — около 3 миллионов человек. В 2013-м главными героями события стали лучшие выпускники школ из разных городов России, которым были вручены именные сертификаты для получения целевой благотворительной помощи на образование и творческое развитие.
«Алые паруса-2014», также организованные Пятым каналом, прошли под девизом «Вместе с Россией». Впервые за всю историю существования праздника в нём приняли участие выпускники Крыма. В 2015-м году Пятый канал удивил видеоинсталляцией на здании Биржи, когда под музыку Мусоргского, Чайковского, Стравинского и Шостаковича архитектурный шедевр Тома де Томона на стрелке Васильевского острова «оживал» и видоизменялся при помощи новейших мультимедийных технологий. Центральной праздничной площадкой и главным персонажем водной части шоу «Алые паруса-2016» стал Троицкий мост, ажурные контуры которого благодаря сложной системе подсветки «работали» в такт музыке. Оснащение понтонной линии оригинальными техническими конструкциями позволило достигнуть небывалого эффекта. Именно в 2016-м году праздник петербургских выпускников получил титул «Лучшего городского события» Европы по версии престижной премии событийного маркетинга «European Best Event Awards».
Каждый праздник, организованный Пятым каналом, был по-своему неповторим и уникален. И всегда находилось место для серьёзных идей. Основой концепции праздника «Алые паруса-2017» стал год экологии, а фантастически красивая сцена на Дворцовой площади трансформировалась то в космический корабль, то в своеобразную «машину времени».
Какие сюрпризы ждут выпускников в этом году, станет известно только на оргкомитете праздника «Алые паруса-2018», который состоится в ближайшее время под председательством вице-губернатора В. В. Кириллова. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ожидается незабываемое зрелище, кульминацией которого станет появление в пролете Троицкого моста легендарного парусника. И самое главное — на этот праздник собираются не только жители северной столицы, трансляцию его смотрят по всей России, в Москве, и многие москвичи приезжают в Петербург, чтобы полюбоваться на чудо "Алых парусов" лично.
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