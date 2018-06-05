10 главных красавиц-злодеек из сериалов

Коварная Маиза из сериала «Клон», лицемерная Эсмералда из «Берега мечты» и еще 8 самых запоминающихся ролей злодеек.

Даниэла Эскобар (Маиза). Сериал «Клон»

Роль коварной и очень несчастной Маизы — первая большая работа тогда еще начинающей актрисы Даниэлы Эскобар. Персонаж получился неоднозначным: с одной стороны, зрителю было жаль мать наркоманки Мел, у которой не складываются отношения с ее отцом, влюбленным в Жади. С другой, ее интриги и темные дела с Саидом вызывают отвращение и агрессию.

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В последних сериях сценаристы все же решили придать Маизе положительный окрас. На сеансе группой терапии, куда она отвозит дочь, Маиза встречает мужчину с такой же проблемой — его сын страдает от наркозависимости. Она обретает с ним свое женское счастье, осознав, что много лет боролась не за «своего» мужчину (чем закончились ваши любимые сериалы можно узнать тут).

После «Клона» Даниэлу стали приглашать в другие проекты. Своей лучшей работой Эскобар считает роль еврейской девушки Беллы в сериале «Бразильская акварель».

Флавия Алессандра (Кристина). Сериал «Голос сердца»

«Голос сердца» — бразильская теленовелла, вышедшая в 2005 году. У сериала закрученный и небанальный сюжет. По сценарию богатый молодой человек (Рафаэл), занимающийся выведением редких сортов роз, встречает свою настоящую любовь (Луну). После пышной свадьбы у пары рождается ребенок. Можно было бы на этом закончить и показать последнюю серию без надрыва и страданий, если бы в дело не вмешалась злодейка Кристина — двоюродная сестра Луны, влюбленная в ее мужа.

Она настолько ненавидит кузину, что просит молодого преступника — Гуту — украсть фамильные драгоценности, подаренные Луне после рождения сына. Во время ограбления случился форм-мажор: в комнату зашел Рафаэл. Преступник выстрелил. Луна заслонила собой мужа. Ранение оказалось смертельным — девушка погибает, но ее душа возрождается в теле только что родившейся в индийской деревне Серены.

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Несмотря на ангельскую красоту, Кристина — лживая и амбициозная материалистка, для которой не существует преград. Внешность обманчива — сложно оспаривать сей факт!

Летисия Сабателла (Ивони). Сериал «Дороги Индии»

Роль покорной мусульманки и примерной матери Латифы в сериале «Клон» стала одной из самых запоминающихся — имя актрисы до сих пор ассоциируется у зрителя именно с ней. Через несколько лет после окончания этой теленовеллы Летисию пригласили в сериал «Дороги Индии», ставший лауреатом премии «Эмми».

По сюжету молодая девушка Майя влюбляется в представителя низшей касты Бахуана. Ее семья против свадьбы — влюбленные расстаются.

Параллельно создателями повествуется «бразильская» линия. В центре событий — два брата: Рамиру и Раул, борющихся за власть в бизнесе. У них совершенно противоположные характеры. Рамиру — властный, жесткой и деспотичный, Раул — человек, мечтающий о переменах.

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В сложный для него период на горизонте появляется Ивони — хитрая и коварная подруга жены, предлагающая ему новую, счастливую жизнь. Девушка, страдающая психическим расстройством, убеждает его развестись, украсть деньги отца и сбежать в другую страну. Вот уж действительно, красота — страшная сила.

Камила Питанга (Эсмералда). Сериал «Берег Мечты»

Камила Питанга много раз признавалась одной из красивейших актрис бразильских сериалов. В теленовелле, повествующей о жизни маленького рыбацкого городка, затерянного в глуши Бразилии, ей досталась роль Эсмералды — девушки, безответно влюбленной в главного героя.

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Ради своих чувств она готова пойти на все — даже на подлость. Красивая, стройная и, на первый взгляд, нежная и милая Эсмералда на самом деле лицемерная и лживая. Ей нравится купаться во внимании мужчин и манипулировать людьми. Она даже притворяется подругой своей соперницы, исподтишка делая ей гадости. На что только не способны женщины ради любви.

Мариана Ариас (Андреа). Сериал «Дикий ангел»

Мили воспитывалась в церковном приходе. В 18 лет девушка, лихо играющая в футбол и получившая прозвище Чолито, устраивается домработницей в семью Федерико Ди Карло, члены которой только и делают, что ругаются между собой. Главный герой — Иво — молодой и симпатичный парень, страдающий от недостатка любви отца. И на то, как оказалось, есть причины. Луиса Рапалло — жена Федерико, выходила замуж беременной, и жених об этом знал.

А после 270 серий зрители узнали, что Мили — дочь главы семейства, рожденная от служанки Росарио Бернардо, продолжающая заниматься домашней работой семейства.

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Мариана Ариас сыграла в сериале роль соперницы Милагрос — Андреа, которая мастерски умела строить козни и отправлять жизнь другим людям.

Клаудия Оана (Изабелла). Сериал «Новая жертва»

Сериал, снятый телекомпанией «Глобу», вышел в прокат в 1995 году. В России премьера состоялась годом позже — 15 июля 1996 года. Сюжет сериала отличался от обычных бразильских теленовелл. В нем присутствовала детективная линия, очень похожая на роман Агаты Кристи «Десять негритят», — такой же аллегорический список жертв в виде зверей китайского гороскопа.

«Новая жертва» затронула очень много тем, о которых в нашей стране тогда все еще говорили шепотом: наркомания, проституция, гомосексуализм. На покупку теленовеллы претендовали многие компании, но их сильно не устраивал финал. Специально для европейского зрителя авторы отдельно отсняли последнюю серию, где изменили имя убийцы.

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Главную злодейку — Изабеллу — сыграла Клаудия Оана. Смесь роковой красоты и жестокости вызвал бурю эмоций у зрителя — героиню полюбили, несмотря на резко отрицательный окрас. Чего она только не делала: и изображала любящую племянницу, и откровенно пользовалась мужчинами, и отравляла жизнь главной героине — Анне.

Рената Сорра (Назаре). Сериал «Хозяйка судьбы»

Премьера этого сериала состоялась в начале 2000-х. У главной героини, которую сыграла Сюзана Виейра , пятеро детей. Ей самой пришлось пробивать себе дорогу в жизни, чтобы обеспечить всем безбедное будущее. Много лет назад у нее украли новорожденную дочь, за которую она борется, будучи уже почтенной дамой.

В основу сюжета легла реальная история, взятая сценаристами из раздела «Происшествия» местной газеты. В статье рассказывалось о женщине, которая в 1986 году похитила ребенка и воспитывала его, как своего собственного, пока ее не нашла полиция. Второй ребенок «похитительницы» тоже оказался украденным — это обнаружилось спустя 17 лет!

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Одной из самых запоминающихся стала роль злодейки Назары, за исполнение которой актриса Рената Сорра получила не одну престижную премию.

Клаудия Рая (Анжела). Сериал «Вавилонская башня»

Сюжет основан на библейской притче о Вавилонской башне, в которой людей наказали за гордыню и непонимание друг друга. Герои сериала вели себя ничуть не лучше: лицемерие, предательство, агрессия, месть — вот лишь небольшая часть того, во что были погружены зрители. Вышедший после двадцатилетнего тюремного заключения Жозе Клементино решает отомстить своему бывшему шефу, на показаниях которого когда-то основывалось обвинение. Он принимает решение взорвать торговый центр «Tropical Towers», принадлежащий ненавистному врагу, и приводит план в действие. Казалось бы, факты на поверхности: преступник очевиден. Но не все так однозначно — сценаристы оставляют зрителя в неведении и заставляют сомневаться до последней серии.

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Клаудии было 32, когда сериал вышел на экраны. Ей досталась роль холодной и расчетливой женщины с мужским и несгибаемым характером. Поклонники не одобрили образ Анжелы, посчитав, что деловые костюмы несовместимы с актрисой. А вот кинокритики с этим не согласились, назвав роль одно из самых успешных в карьере Клаудии.

Глория Перес. Ракел «Секреты тропиканки»

Мировая премьера состоялась в феврале 1993 года. Сериал по сценарию Ивани Рибейру — ремейк черно-белой «мыльной оперы», показанной по телеканалу «ТВ Тупи» в 1973 году. Главную роль сыграла Глория Перес.

Сериал рассказывает историю двух сестер, абсолютно одинаковых снаружи и диаметрально противоположных внутри. Ракел мечтает о беззаботной и обеспеченной жизни, Рут — любить и быть любимой. Бразильский сериал не был бы бразильским без любовной линии. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы догадаться: объект вожделения у сестер был один на двоих. Конечно же, все перипетии закончатся хорошо — любовь спасет мир!

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Самым популярным и запоминающимся персонажем в фильме стали вовсе не близняшки, а Тонью по прозвищу «лунатик», блестяще сыгранный Маркусом Фротой. Только не говорите, что не помните этого персонажа. Ради роли Маркусу пришлось поправиться на 7 кг. На что не пойдешь ради зрителя (на какие еще жертвы шли актеры ради роли мы писали здесь).

Патриссия Пиллар (Флора). Сериал «Фаворитка»

Сериал «Фаворитка» вышел в прокат в 2008 году — одно из последних творений кинокомпании Globo. Теленовелла рассказывает о двух подругах, которые с детства были не разлей вода и даже выступали дуэтом на сцене, а потом стали злейшими врагами, влюбившись в одного и того же парня — Марсело. Последнего бросало из стороны в сторону — обе девушки родили от него детей. А потом Марсело убили при загадочных обстоятельствах. Обвинение было предъявлено Флоре, с которой он на тот момент жил. Девушку осудили за убийство и посадили в тюрьму на 18 лет. Когда она вышла на свободу, началось самое интересное. Флора придумала план мести и привела его в действие.

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Сериал шел на бразильском телевидении почти год и стабильно собирал у экранов от 50% до 60% населения — так выглядит успех.