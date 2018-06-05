Культовые сериалы в СССР

В СССР было снято больше 200 многосерийных фильмов, но не все из них можно считать культовыми. Вспоминаем те сериалы, которые так можно назвать.

Следствие ведут знатоки (1971 — 1989)

Основная часть фильма состоит из 22 серий-«дел».

«ЗнаТоКи» — комбинация из первых букв фамилий главных героев, трех сотрудников МУРа: следователя Знаменского, инспектора уголовного розыска Томина и эксперта-криминалиста Кибрит.

Сериал был создан по инициативе МВД

МВД было заказчиком, спонсором и главным цензором киноленты. На фоне массовой нехватки милицейских кадров и разгула преступности образ героя-милиционера, милиционера-интеллектуала был актуален. И он был воплощен в лице команды ЗнаТоКов. По указанию цензоров из МВД они даже не курили, а служебный роман между Кибрит и Знаменским закончился, не успев начаться.

Большая перемена (1973)

Фильм был снят Алексеем Кореневым по мотивам повести Г. Садовникова «Иду к людям».

Первоначальное название фильма «Приключения школьного учителя» по настоянию министра просвещения было изменено. Причиной послужили многочисленные письма советских педагогов. Они были против съемок комедии об учителях.

Некоторые актеры (актерский состав был весьма звездный), как и сам Садовников, не очень лестно отзывались о фильме, считая его незатейливым и местами фантасмагорическим.

Однако фильм был с восторгом воспринят молодежью, а многие фразы героев стали крылатыми («Я тоже Человек! Я целоваться хочу!», «Внимание! Атракцион невиданной жадности!», «Я наблюдаю за вами семь дней и пришёл к выводу, что вы меня достойны!»).

Интересно, что в одной из сцен Нестор Петрович произносит речь о необходимости просвещения, обращаясь к своим ученикам. Текст его монолога был полностью скопирован с доклада Брежнева. Возможно, режиссер хотел подстраховаться, потому что предыдущие его работы неоднократно подвергались критике со стороны властей.

Семнадцать мгновений весны (1969 — 1972)

12-серийный фильм Татьяны Лиозновой был снят по одноименному роману Юлиана Семенова

Немецкий журналист Ангемальнс, писал: «Когда Штирлиц идет по улицам Берлина, улицы Москвы пусты». За один год, начиная с премьерного августовского дня, сериал демонстрировали трижды, а исполнитель роли фашиста Мюллера получил советскую награду из рук Брежнева.

Для большей правдивости картине нужны были рядовые нацисты. Во время одного из дублей, Татьяна Михайловна увидела перед собой шеренгу евреев в нацистской форме. Был скандал. Директор картины, еврей по происхождению, пригласил поучаствовать в массовке своих родственников. В итоге на замену еврейским актерам, было выбрано несколько латышских КГБшников.

Благодаря очеловечиванию образа советского разведчика, музыке Таривердиева, блестящей игре Вячеслава Тихонова «Мгновения» сразу же стали народным фильмом, Штирлиц-Мюллер-Борман — героями анекдотов, многие фразы из из сериала разлетелись на цитаты.

Вечный зов (1973 — 1983)

Второй фильм режиссеров Краснопольского и Ускова, снятый по одноименному роману Анатолия Иванова

Кинолента состоит из 19 серий, каждая из которых снималась как отдельный художественный фильм, поэтому выходило всего по 3 серии в год.

После выхода сериала многие упрекали режиссеров за госзаказ. На самом деле немало сцен из фильма было изменено или просто вырезано цензурой, а некоторые серии вообще не попали на экран. Например те, в которых затрагивалась тема репрессий и культ личности Сталина.

Место встречи изменить нельзя (1978)

Культовый пятисерийный фильм Станислава Говорухина был снят по роману братьев Вайнеров.

Инициатором написания сценария стал Владимир Высоцкий. Он внёс в сериал не только актёрский, но и режиссёрский вклад. Благодаря ему в фильме появились эпизоды с шепелявым карманником Кирпичом Станислава Садальского, чей образ был создан с подачи Высоцкого, фотографией Вари на двери подвальной каморки, которая должна была спасти Шарапова.

Когда Говорухин отсутствовал на съемочной площадке, то оставлял Высоцкого «за старшего». Так, сцена допроса Груздева была полностью поставлена Высоцким. За роль Жеглова в 1987 году он был посмертно удостоен Госпремии СССР.

Прототипом Шарапова был Владимир Арапов, расследовавший дело банды Митина, однако сам он не раз говорил, что Шарапов — образ собирательный, а у него характер скорее жегловский.

Долгая дорога в дюнах (1981)

Семисерийный фильм режиссера Алоиза Бренча стал первым сериалом в истории латышского кино.

Фильм был посвящен истории любви Артура, сына рыбака, и красавицы Марты Озолы, однако в самой Латвии киноленту обвиняли в политической конъюктуре и искажении фактов. Также многим в Латвии не понравилось, что латышей в картине играют литовцы.

На экраны фильмы вышел благодаря связям сценариста Олега Руднева . По воспоминаниям вдовы режиссера Аси Бренч, именно он обеспечил поддержку Гостелерадио и «встречал из Москвы бесконечных консультантов „в штатском“ — генералов КГБ».

Во многом своим успехом картина была обязана великолепной музыке, написанной Раймондом Паулсом . В 1983 году, после выхода фильма на экраны, была опубликована книга «Долгая дорога в дюнах», представляющая собой литературный вариант сценария.

Гостья из будущего (1984)

Детский пятисерийный фильм был снят Павлом Арсеновым по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Премьерный показ состоялся в дни весенних школьных каникул.

Мальчик Коля и девочка из будущего Алиса моментально стали героями маленьких телезрителей. Особую популярность приобрела Алиса, «неземная» девочка с большими глазами и особенным, тёплым взглядом. Роли Алисы в кино исполняли Наталья Гусева и Катя Прижбиляк.

Алиса была не просто девочкой, но первой девочкой, сумевшей побывать в космосе и в Атлантиде. Её необычная судьба и её приключения породили целый пласт культурных наслоений, которые были далеки от первоначального образа. В народе даже стали появляться анекдоты про Алису и шуточные куплеты, а песня «Прекрасное далеко» стала хитом.