Фиби Тонкин — о смерти своей героини в «Древних»

Сериал «Древние» потихоньку подходит к концу, по дороге теряя ключевых персонажей, и одной из тех, кто до финала уже не дожил, оказалась Хэйли Маршалл. Фиби Тонкин прокомментировала смерть своей героини в новом интервью — и заодно окончательно попрощалась с фанатами.

«Древние», как и «Дневники вампира», еще один сериал Джули Плек , получат продолжение — в виде спин-оффа, действие в котором развернется в школе для одаренных детей и подростков, открытой еще в «Дневниках» Алариком и Кэролайн, а одной из главных героинь станет повзрослевшая Хоуп Майклсон. Фиби Тонкин в спин-оффе никак задействована не будет, поэтому вынуждена была попрощаться с «долгоиграющей» вампирской «франшизой» окончательно.

«Перед каждым новым сезоном мы готовились прощаться навсегда — мы никогда не знали, вернемся ли с еще одним сезоном или нет, до самой последней минуты. Но, поскольку мы с самого начала знали, что этот сезон точно будет последним, мне было легче — планировать прощальные подарки, как следует прощаться с друзьями, с которыми я провела вместе 5 лет», рассказывает Фиби.

«К сожалению, мою последнюю сцену мы снимали в час ночи, так что на площадке не было ни основного каста, ни некоторых участников съемочной группы, так что я просто бегала по всей студии, выкрикивая имена всех подряд, чтобы обнять как можно больше народа перед тем, как я навсегда покину студию».