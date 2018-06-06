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Составлен список самых популярных сериалов сезона
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Составлен список самых популярных сериалов сезона 

Попкорн News 10 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Подводя итоги официально завершившегося телесезона 2017-2018, маркетинговые фирмы подсчитали размер аудитории всех сериалов, выходивших в эфир на основных американских каналах — и по этому показателю составили рейтинг из 50 самых популярных сериалов сезона 2017-2018.
Возглавил топ-50 «долгоиграющий» проект «Теория большого взрыва», не так давно продленный на еще один, уже 12-й по счету сезон.
Вот как выглядит первая двадцатка списка самых популярных сериалов минувшего сезона — если учитывать именно такой фактор, как средний размер зрительской аудитории каждого эпизода:
Теория большого взрыва / The Big Bang Theory (18.4 млн)
Розанна / Roseanne (17.6 миллионов зрителей)
Это мы / This is Us (17.4 миллионов зрителей)
Морская полиция: Спецотдел / NCIS (16.7 млн)
Детство Шелдона / Young Sheldon (16.0 млн)
Хороший доктор / The Good Doctor (15.6 млн)
Мистер Булл / Bull (14.5 млн)
Голубая кровь / Blue Bloods (12.9 млн)
Морская полиция: Новый Орлеан / NCIS: New Orleans (12.3 млн)
Анатомия страсти / Grey’s Anatomy (10.9 млн)
Гавайи 5-0 / Hawaii Five-0 (10.8 млн)
Мамаша / Mom (10.79 млн)
9-1-1 (10.74 млн)
Морская полиция: Лос-Анджелес / NCIS: LA (10.5 млн)
Полиция Чикаго / Chicago PD (10.4 млн)
Медики Чикаго / Chicago Med (10.2 млн)
Спецназ / Seal Team (10 млн)
Чикаго в огне / Chicago Fire (9.9 млн)
Мыслить как преступник / Criminal Minds (9.58 млн)
Инстинкт / Instinct (9.44 млн)
По этому списку видно, что массовый зритель, в основном, предпочитает так называемые процедуралы — полицейские/криминальные драмы, а еще — драмы медицинские: лишь немногие из первой двадцатки сериалы сняты в комедийном жанре.
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