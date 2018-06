Составлен список самых популярных сериалов сезона

Подводя итоги официально завершившегося телесезона 2017-2018, маркетинговые фирмы подсчитали размер аудитории всех сериалов, выходивших в эфир на основных американских каналах — и по этому показателю составили рейтинг из 50 самых популярных сериалов сезона 2017-2018.

Возглавил топ-50 «долгоиграющий» проект «Теория большого взрыва», не так давно продленный на еще один, уже 12-й по счету сезон.

Вот как выглядит первая двадцатка списка самых популярных сериалов минувшего сезона — если учитывать именно такой фактор, как средний размер зрительской аудитории каждого эпизода:

Теория большого взрыва / The Big Bang Theory (18.4 млн)

Розанна / Roseanne (17.6 миллионов зрителей)

Это мы / This is Us (17.4 миллионов зрителей)

Морская полиция: Спецотдел / NCIS (16.7 млн)

Детство Шелдона / Young Sheldon (16.0 млн)

Хороший доктор / The Good Doctor (15.6 млн)

Мистер Булл / Bull (14.5 млн)

Голубая кровь / Blue Bloods (12.9 млн)

Морская полиция: Новый Орлеан / NCIS: New Orleans (12.3 млн)

Анатомия страсти / Grey’s Anatomy (10.9 млн)

Гавайи 5-0 / Hawaii Five-0 (10.8 млн)

Мамаша / Mom (10.79 млн)

9-1-1 (10.74 млн)

Морская полиция: Лос-Анджелес / NCIS: LA (10.5 млн)

Полиция Чикаго / Chicago PD (10.4 млн)

Медики Чикаго / Chicago Med (10.2 млн)

Спецназ / Seal Team (10 млн)

Чикаго в огне / Chicago Fire (9.9 млн)

Мыслить как преступник / Criminal Minds (9.58 млн)

Инстинкт / Instinct (9.44 млн)

По этому списку видно, что массовый зритель, в основном, предпочитает так называемые процедуралы — полицейские/криминальные драмы, а еще — драмы медицинские: лишь немногие из первой двадцатки сериалы сняты в комедийном жанре.