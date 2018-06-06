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Они решат неловкую проблему
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Они решат неловкую проблему: шоу «Селфи-детектив» на «Пятнице!» 

Партнерский материал 7 часов назад
Фото: партнерский материал
7 июня на телеканале Пятница! стартует новый проект ­— «Селфи-детектив». Команда этого шоу — техногики, которые при помощи современных технологий и гаджетов способны решить даже самые неловкие проблемы.
У каждого из ведущих есть своя особенность. Стейси — с легкостью располагает к себе людей и втирается в доверие. Макс — виртуозно владеет любыми камерами и превосходно управляет дроном. А Паша — лучше всех разбирается в технологичных новинках.
В арсенале проекта «Селфи-детектив» самые передовые технологии и гаджеты: быстрые и бесшумные квадрокоптеры, микроскопические камеры, микрофоны размером с человеческий волос — все это и много другое идет в ход для раскрытия самых сложных дел.
«Селфи-детектив» с 7 июня в 16:00 на телеканале «Пятница!».
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