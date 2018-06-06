Как «Секс в большом городе» повлиял на культуру

В июне 1998 года на американском канале HBO была показана первая серия культового "Секса в большом городе", изменившего навсегда социальные стереотипы и ставшего настоящей модной библией. Вот уже 20 лет сериал считается одним из самых выдающихся ТВ-проектов всех времен не только благодаря мировому признанию и толпам фанатов, но и впечатляющему рекордному количеству наград: в его копилке 7 премий «Эмми», 8 премий «Золотой глобус» и 11 премий Гильдии киноактёров. Мы решили разобраться, в чем феномен легендарной телевизионной истории о четырех подругах, покоряющих модный Нью-Йорк и мир мужчин.

Влияние на мир моды

На протяжении 94 эпизодов героини сериала появлялись в эксклюзивных дизайнерских нарядах, при этом каждая из подруг была индикатором определенного стиля благодаря главному художнику по костюмам Патриции Филд. Модные критики отмечают, что создателям проекта удалось то, что, пожалуй, ни разу не удавалось в полной мере ни глянцевым журналам, ни Неделям моды: "Секс в большом городе" смог убедить рядовую женщину, что со скучной повседневной одеждой пора расстаться. C легкой подачи Кэрри Брэдшоу в моду вошли юбки-пачки. К слову, в последней серии саги героиня Паркер вновь появляется в юбке из тюля, зацементировав тем самым этот образ на века.

Также именно Кэрри мы обязаны модой на яркие туфли, кулоны с именами и бабушкину шубу в пол, которую она надевала поверх пижам, вечерних платьев или, как в первом сезоне, с укороченными брюками.

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Аристократичная Шарлотта Йорк также стала своеобразной иконой стиля, воспев на экранах классические образы 50-х годов. Чего только стоят розовые тотал-луки всех оттенков. Еще одной важной деталью стиля героини стали платья и юбки с классическими модными принтами: на протяжении всех сезонов в своих нарядах девушка демонстрировала популярные узоры в клетку, горох, полоску и с флористическими аппликациями.

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Раскрепощенная Саманта Джонс воплотила в своем образе главные атрибуты сексуальной элегантности: костюмы-двойки и жакеты на голое тело стали главным маркером героини Ким Кэтролл . Стоит отметить, что именно Саманта научила поклонниц сериала не бояться модного приема "колорблокинг", когда в одном образе сочетаются яркие контрастные цвета.

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А рыжеволосая и прагматичная Миранда Хоббс демонстрировала на протяжении всего сериала самые продуманные варианты делового стиля, который актуален всегда: ее костюмы мужского кроя, геометричные сумки и короткая стрижка до сих пор вдохновляют главных модниц мира на офисные наряды.

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Влияние на поп-культуру