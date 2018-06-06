Откуда выгнали Спейси после скандала

Слово «скандал» сегодня стоит на первом месте в поисковых запросах рядом с именем Кевина Спейси . За одну ноябрьскую неделю 2017 года, после того как актер Энтони Рэпп объявил о сексуальных домогательствах со стороны Спейси, лауреат «Оскара» из списка самых востребованных голливудских звезд перешел в списки черные. Было несколько очень громких киноразрывов, но были и те, о которых пресса почти не писала. Обсудим каждый.

«Карточный домик»

Рухнул практически сразу. Выход шестого сезона сериала сначала должен был состояться весной 2018-го, но позже был перенесен на осень. Теперь там не будет Фрэнка Андервуда — ключевого персонажа. Угадайте, кто его сыграл. Впрочем, это ни для кого не секрет и до сих пор шок для фанатов «Карточного домика». Кстати, Financial Times после объявления Netflix о расторжении контракта со Спейси озвучила убытки компании, ссылаясь на собственный источник: 39 миллионов долларов.

«Гор»

Еще один проект, который представители Netflix закрыли после харассмента, — это фильм «Гор» о жизни писателя Гора Видала . Он должен был выйти на экраны в 2018 году. Кевин Спейси играл в картине главную роль и продюсировал проект. По некоторым данным, Спейси сейчас ищет новых инвесторов, чтобы «Гор» вышел на DVD. Сам актер эту информацию не подтверждает и не опровергает.

«Все деньги мира»

Грандиозный фильм, снятый Ридли Скоттом , пересняли якобы по личному настоянию режиссера, узнавшего о скандале. Когда Спейси, сыгравший в картине главную роль, принес публичные извинения за случившееся с Рэппом, Ридли Скотт пригласил на главную роль миллиардера-скряги Кристофера Пламмера и переснял все сцены, где фигурирует персонаж. В итоге в «непредвиденных расходах» сметы «Всех денег мира» прибавилось 10 миллионов долларов.

«Эмми»

Еще одно лишение, с которым столкнулся Спейси после случившегося в ноябре 2017-го, — лишение его премии «Эмми». Актер уже готовился получить награду, так как Международная академия искусств и наук объявила лауреатов заранее. За месяц до церемонии имя Спейси из списка было вычеркнуто. Отметим, что премия должна была достаться актеру за сериал «Карточный домик», который, по личному признанию Спейси, стал для него одним из самых любимых за всю актерскую карьеру.

Благотворительный фонд Кевина Спейси

Актер был вынужден закрыть собственный благотворительный проект The Kevin Spacey Foundation (KSF), который просуществовал почти десять лет (был открыт в Великобритании в 2008 году). Фонд занимался грантами, стипендиями и поддержкой молодежи, склонной к актерству. Сообщалось, что практически весь коллектив фонда ушел от Спейси сразу после скандала, однако официально фонд был закрыт 28 февраля 2018 года.

Банк ING

Представители голландского банка ING публично разорвали контракт с Кевином Спейси (за что общественность обвиняла голландцев в плохом пиаре). Голливудский актер должен был стать главной звездой BusinessBoost в Роттердаме, но, по мнению руководителей банка ING, это отвлекло бы участников бизнес-сессии от финансовых вопросов.

Актерское агентство

Creative Artists Agency, работавшее со Спейси с 2009 года, также заявило о расторжении контракта с актером. Подробностей не было. Однако посыпались другие прецеденты: сначала отказ работать с актером его собственного пресс-секретаря Стейси Вульф, а затем — представителей компании Polaris PR, которая разрабатывала маркетинговые стратегии для Спейси.