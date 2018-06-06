Netflix продлил «13 причин почему» на третий сезон

Сервис Netflix сообщил о своем заказе на третий сезон популярной подростковой драмы. Выход назначен на 2019 год.

Второй сезон сериала стартовал 18 мая этого года, а первый — в 2017 году.

Сериал является экранизацией одноименного романа Джея Эшера . В центре повествования — жизнь подростка Клэя Дженсена, который пытается разобраться в причинах самоубийства одноклассницы и подруги Ханны Бейкер. Девушка перед смертью записала 7 видеокассет, в которых объяснила, почему приняла такое страшное решение. И Клэй — один из виновников трагедии.

Сюжет книги был полностью раскрыт в первом сезоне. Второй и третий сезон основаны на оригинальном сценарии.

Сериал часто критикуют в популяризации суицида среди подростков, а многие родители считают его откровенно вредным. Актеры даже обратились с заявлением к поклонникам драмы и призвали особо впечатлительных не смотреть драму в одиночестве.