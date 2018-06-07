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«Сумеречные охотники» закрываются после 3 сезона
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«Сумеречные охотники» закрываются после 3 сезона 

Киноафиша 17 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Сумеречные охотники"
Канал Freeform шокировал поклонников сериала «Сумеречные охотники» информацией о том, что он не будет продлен на 4 сезон, поэтому 3-ий 10-серийный сезон станет для шоу последним. Правда, стоит отметить, что шоураннеры проекта не хотят оставлять фанатов в неведении, поэтому снимут двухчасовой финал, который расскажет об окончании всех сюжетных линий сериала. О причинах закрытия канал пока не говорит.
Скорее всего, в финальных эпизодах создатели «Сумеречных охотниках» покажут события 6-ой книги Кассандры Клэр, чья серия «Орудия смерти» и легла в основу данного сериала. Премьера финала ожидается не раньше следующей весны, поэтому фанатам придется запастись терпением, чтобы узнать, чем закончится история Клэри, Джейса, Алека и других персонажей Аликанте.
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