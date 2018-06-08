Курортные страсти: как снимался сериал «Гурзуф»

Режиссером картины и авто— ром сценария выступил Дмитрий Константинов. Он известен тем, что снял все тот же «Город», а также «Я остаюсь», «Чудотворец», «Черные волки». А еще Константинов выступил соавтором сценария к сериалу «Оттепель» и нескольких серий рейтингового «Доктора Тырсы».

Главную мужскую роль в «Гурзуфе» сыграл Петр Федоров . С момента окончания «Города» прошло пять лет. По сюжету фильма на дво— ре 1965 год — это то время, когда главный герой картины Стоцкий за несколько лет работы начальником милиции сделал из Гурзуфа самое спокойное место на побережье Южного Крыма. Но в начале нового курортного сезона происходит ряд дерзких преступлений. Остроты восприятия добавляет то, что сценарий был написан на основе реальных событий.

«Была в 60-х такая криминальная история: актеры переодевались в разных персонажей, изменяли голоса и грабили магазины, — рассказывает режиссер Дмитрий Константинов. — От этой истории я оттолкнулся, когда писал сценарий».

Роли бывших актеров Регины и Аркадия исполнили Дарья Урсуляк Павел Чинарев , которым пришлось сыграть не только своих героев, но и еще четыре образа, в которые они перевоплощались. «Это была сложная актерская задача, — рассказывает продюсер киноленты Алексей Моисеев. — Но Паша и Дарья замечательно с ней справились, между ними была химия, и получился отличный дуэт».

«Моя героиня сочетает в себе сразу несколько образов; нам нужно было придумывать костюмы, придумывать то, как она может быстро перевоплощаться, как может быстро создать себе грим, чтобы измениться до неузнаваемости, — добавляет актриса Дарья Урсуляк. — Я бы точно не назвала мою героиню отрицательным персонажем, у нее происходили не самые радостные события в жизни, и это объясняет какие-то ее поступки».

Поскольку «Гурзуф» снимали в Крыму, картина получилась очень красочной. Все на контрасте: голубое море, яркое солнце, величественные горы, старые улочки, веранды и белые колонны приморских домов. Удивительно, но за все время съемок не было ни одного пасмурного дня. «Мы создавали город по образу Гурзуфа художника Константина Коровина », — говорит режиссер Дмитрий Константинов. — Искали такой Гурзуф по всему Южному берегу Крыма. Снимали не только в Гурзуфе, но и в Симеизе, Бахчисарае, Алупке, Симферополе'. Съемки фильма проходили в том числе и на той самой дороге, где снимали знаменитую сцену из «Кавказской пленницы», где Трус, Балбес и Бывалый взялись за руки и перекрыли движение, чтобы поймать Нину.

Еще одно известное место, засветившееся в сериале, — дача-музей Антона Павловича Чехова , где живет одна из героинь. В кадр попали настоящие советские пансионаты, пионерский лагерь «Артек» со сценой, которая сохранилась с 60-х годов. А режиссер Дмитрий Константинов настолько погрузился в эпоху, что, когда работал над сценарием, сам написал для пионеров стихи про то, как они вырастут, станут разведчиками, врачами, будут расщеплять уран.

Как и в любом ретропроекте, огромное внимание на съемочной площадке было к реквизиту. Многие платья, костюмы и купальники для огромной массовки отдыхающих шились специально, что-то покупали на блошиных рынках. «Некоторые предметы одежды взяты из моей коллекции одежды 60-х годов, какие-то мы покупали в Ялте или в Севастополе у местных жителей, — рассказал художник по костюмам Марк Ли . — Я привозил с собой журналы мод, по ним и по бытовым фотографиям создавались отдельные костюмы, например, купальники и плавки для сцен на пляже, где участвовала большая массовка людей, готовых окунуться в мае в холодное море. На месте нам удалось найти подлинную пионерскую форму. Я собирался ее шить, но повезло — у крымских коллег она сохранилась с тех времен в прекрасном состоянии».

Главный герой Родион Стоцкий, по сценарию, переосмысливает трагические события, которые разворачивались в ходе его прежнего расследования. Теперь у Стоцкого седые виски, ходит по улицам он не по-пижонски, в плаще и шляпе, как было в «Городе», а в кожаной куртке. «Если в „Городе“ он что думает, то и говорит, и в принципе мы по нему все это видим, то здесь он, конечно, намного более опытный и хитрый, — рассказал актер Петр Федоров. — Опять есть личная история, опять есть девушка, и он опять попадает в те же штаны и опять получает по башке».

Довольно важная роль в фильме и у обезьянки, которую, по сценарию, зовут Аленка. Но если описать ее действия на бумаге было несложно, то снимать обезьянку оказалось не так просто. Как и при съемке любых животных, не все пожелания режиссера были выпол— нены Аленой. Хотя на самом деле обезьянка была мальчиком и звали ее Максом. Макс участвовал в трюковых сценах, прыгал на героя и царапал ему спину, в ответ обезьяну выбрасывали в окно. Впрочем, ради безопасности Макса за него в самой опасной части этой сцены работал дублер — плюшевая обезьяна. Так что можно смело сказать: ни одна обезьяна при съемке «Гурзуфа» не пострадала.