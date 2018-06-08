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Эдди Мерфи сыграет в комедийном сериале для Netflix
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Эдди Мерфи сыграет в комедийном сериале для Netflix 

Fancy Journal 4 часа назад
Фото: Fancy Journal
Как сообщает Deadline, Эдди Мёрфи спустя два года вновь вернется к съемкам. Обладатель «Золотого глобуса» снимется в роли знаменитого комика Руди Рэй Мура в новом комедийном сериале Netflix «Мое имя Долемит» («Dolemite Is My Name»).
Постановщиком сериала назначен Крэйг Брюэр («Тарзан. Легенда»), а продюсерами проекта выступят Мёрфи, Джон Дэвис и Джон Фокс.
Руди Рэй Мур — американский актер, комик, музыкант и певец. Большую известность ему принесла главная роль в фильме «Dolemite» 1975 года, где он сыграл красноречивого сутенера. Впоследствии он много раз возвращался к этому образу в своих выступлениях.
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