Эдди Мерфи сыграет в комедийном сериале для Netflix

Как сообщает Deadline, Эдди Мёрфи спустя два года вновь вернется к съемкам. Обладатель «Золотого глобуса» снимется в роли знаменитого комика Руди Рэй Мура в новом комедийном сериале Netflix «Мое имя Долемит» («Dolemite Is My Name»).

Руди Рэй Мур — американский актер, комик, музыкант и певец. Большую известность ему принесла главная роль в фильме «Dolemite» 1975 года, где он сыграл красноречивого сутенера. Впоследствии он много раз возвращался к этому образу в своих выступлениях.