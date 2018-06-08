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Сериал «Юная» продлили на 6 сезон
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Сериал «Юная» продлили на 6 сезон 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
«Юная» принимает поздравления: сериал с Саттон Фостер и Хилари Дафф в главных ролях едва-едва вернулся в эфир с пятым сезоном, а руководство TV Land уже объявило о том, что «Юная» официально продляется на шестой сезон.
В официальном комментарии президента TV Land говорится, что «Юная» — «образцовый пример романтической комедии, и с каждым сезоном сериал достигает новых творческих и рейтинговых вершин». Интересно, что создатель «Юной» — небезызвестный Даррен Стар, в свое время подаривший нам «Секс в большом городе».
«Юная» — сериал в жанре ромкома, главная героиня которого (Саттон Фостер) — разведенная мама, решившая соврать о своем возрасте, чтобы получить работу в издательском бизнесе. Обман удается, но теперь главной героине приходится изображать девушку намного моложе себя — и погружаться в молодежную культуру целиком и полностью.
Хилари Дафф и Саттон Фостер, тем временем, можно было увидеть на премьере 5 сезона «Юной», стартовавшего в эфире несколько дней назад:
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