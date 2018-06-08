Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых

Актриса и жена Гарика Харламова , резидента Comedy Club написала в своем микроблоге, что покидает скандальный проект

Asmodeus.

Кристина опубликовала свою фотографию в белом платье с кровавой раной на груди из сессии, посвященной анонсу шоу, и трогательно подписала:

"Это было непростое решение (потому что мы всё делали с нуля вместе).., но в продолжении шоу «Asmodeus» вы меня больше не увидите… Это был колоссальный опыт и одна из лучших #dreamteam, с которой мне только доводилось работать… Ребз, мое ❤️ с вами в любом случае каждый эфир))) Мои донаты — ваши донаты! Жгите! Люблю!"

@asmuskristina

Большинство поклонников актрисы с энтузиазмом приняли новость и поддержали Кристину.

Правильное решение! Прям хлопаю в ладоши! Я вообще удивился как в ЭТОМ может участвовать Кристина!

Я считаю что Кристина приняла верное решение.

К этому проекту не готово ещё население. Хотя задумка интересна, и Кристина, как актриса, на Высоте. Не ожидал Вас увидеть в таких ролях.. Желаю Вам только Удачных проектов!

Как хорошо, что вам не нужно в этом участвовать, жутковатый проект…

Жуть! Кристина, вы не должны были принимать участие в этом жутком шоу. Оно сформулировано для больных психов. Шоу не смотрела, мне хватило рекламы.

Думаю Вы изначально знали, что это не ваше..

Больше добрых, оригинальных, качественных проектов в массы, а не загрязнение эфира!

Другие отметили потрясающий образ Кристины.

Кристина, я наверное, вообще не в тему, но фото-обалденное! Делайте только то, что считаете нужным! Ваша жизнь-ваши правила!

Ну а некоторые поинтересовались причинами такого решения. Актриса ответила лаконично:

Не буду вдаваться в подробности.., но я приняла такое решение. Надеюсь нас ждут ещё с этими сумасшедшими ребятами не менее яркие и интересные проЭкты)))