Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых 

Актриса и жена Гарика Харламова, резидента Comedy Club написала в своем микроблоге, что покидает скандальный проект
Asmodeus.
Кристина опубликовала свою фотографию в белом платье с кровавой раной на груди из сессии, посвященной анонсу шоу, и трогательно подписала:
"Это было непростое решение (потому что мы всё делали с нуля вместе).., но в продолжении шоу «Asmodeus» вы меня больше не увидите… Это был колоссальный опыт и одна из лучших #dreamteam, с которой мне только доводилось работать… Ребз, мое ❤️ с вами в любом случае каждый эфир))) Мои донаты — ваши донаты! Жгите! Люблю!"
@asmuskristina
Большинство поклонников актрисы с энтузиазмом приняли новость и поддержали Кристину.
Правильное решение! Прям хлопаю в ладоши! Я вообще удивился как в ЭТОМ может участвовать Кристина!
Я считаю что Кристина приняла верное решение.
К этому проекту не готово ещё население. Хотя задумка интересна, и Кристина, как актриса, на Высоте. Не ожидал Вас увидеть в таких ролях.. Желаю Вам только Удачных проектов!
Как хорошо, что вам не нужно в этом участвовать, жутковатый проект…
Жуть! Кристина, вы не должны были принимать участие в этом жутком шоу. Оно сформулировано для больных психов. Шоу не смотрела, мне хватило рекламы.
Думаю Вы изначально знали, что это не ваше..
Больше добрых, оригинальных, качественных проектов в массы, а не загрязнение эфира!
Другие отметили потрясающий образ Кристины.
Кристина, я наверное, вообще не в тему, но фото-обалденное! Делайте только то, что считаете нужным! Ваша жизнь-ваши правила!
Ну а некоторые поинтересовались причинами такого решения. Актриса ответила лаконично:
Не буду вдаваться в подробности.., но я приняла такое решение. Надеюсь нас ждут ещё с этими сумасшедшими ребятами не менее яркие и интересные проЭкты)))
Asmodeus — это интерактивное онлайн-шоу, в котором известные гости Адама (Сергей Епишев) и Евы (Кристина Асмус), по сюжету живущих в бункере, проходят испытания собственными страхами и сексуальными фантазиями.