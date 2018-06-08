Чумовые героини «Модного приговора»

После долгих уговоров героиня все же согласилась примерить более скромный, сообразный возрасту наряд.

18/18 После долгих уговоров героиня все же согласилась примерить более скромный, сообразный возрасту наряд.

Дочка обвиняла маму в чрезмерной любви к «колхозному» макияжу и откровенным вещам в стиле постаревшей Анастасии Волочковой.

17/18 Дочка обвиняла маму в чрезмерной любви к «колхозному» макияжу и откровенным вещам в стиле постаревшей Анастасии Волочковой.

Поклонники передачи, комментирующие ее выпуски в Сети, сошлись во мнении, что в случае с этой героиней стилисты опростоволосились.

16/18 Поклонники передачи, комментирующие ее выпуски в Сети, сошлись во мнении, что в случае с этой героиней стилисты опростоволосились.

Девушка с пышными формами, влюбленная в яркие наряды из «детской» серии.

15/18 Девушка с пышными формами, влюбленная в яркие наряды из «детской» серии.

К концу программы девушка одумалась, признала неправоту и смирилась с выбором стилистов. Правда, улыбаться стала чуть меньше.

14/18 К концу программы девушка одумалась, признала неправоту и смирилась с выбором стилистов. Правда, улыбаться стала чуть меньше.

История о влюбленности в мультяшные наряды, героиня которой уверена в своей неотразимости.

13/18 История о влюбленности в мультяшные наряды, героиня которой уверена в своей неотразимости.

«Скрывать мне нечего», - упорно твердит героиня в нежно-лимонном платье. Однако к концу передачи все же сдается.

11/18 «Скрывать мне нечего», - упорно твердит героиня в нежно-лимонном платье. Однако к концу передачи все же сдается.

Сестра этой героини заявила, что она одевается неадекватно и похожа на сумасшедшую в своих нарядах.

9/18 Сестра этой героини заявила, что она одевается неадекватно и похожа на сумасшедшую в своих нарядах.

А такой героиня стала после шопинга со стилистами.

8/18 А такой героиня стала после шопинга со стилистами.

Еще один яркий случай нападения «леопарда» на человека.

7/18 Еще один яркий случай нападения «леопарда» на человека.

И традиционное преображение после пары часов в руках профессиональных стилистов.

4/18 И традиционное преображение после пары часов в руках профессиональных стилистов.

Еще один похожий пример, но с дамой несколько старше.

3/18 Еще один похожий пример, но с дамой несколько старше.

Смелости и непосредственности этих людей позавидуют даже самые раскрепощенные звезды.

Смелости и непосредственности этих людей, засветившихся в эфире Первого канала, позавидуют даже самые раскрепощенные звезды, то и дело поражающие фанатов и папарацци своими образами. Смотрим и удивляемся вместе с Anews: как выглядят некоторые участники популярного телешоу «Модный приговор», обучающего зрителей первой кнопки, как одеваться со вкусом.

«Прирожденная хищница»

Принято считать, что с возрастом женщины начинают одеваться скромнее. Многие героини первоканального шоу радостно опровергают это утверждение. Например, участницу с первого фото ведущие с большим трудом убедили отказаться от высоченных каблуков, кричащих принтов и обилия меха, превращавших солидную даму в «хищницу».

«Леопард напал на Свету еще в 90-е»

С этой фразы начался выпуск программы о 37-летней матери троих детей, помешанной на хищных майках и лосинах, вульгарных мини и кружевных чулках. Из-за «деревенского» гардероба у женщины постоянно возникали ссоры с мужем. Тот никак не желал мириться с безвкусными нарядами жены.

«Выглядит как городская сумасшедшая»

Именно так заявила сестра еще одной героини, которая, по ее мнению, одевается неадекватно.

«Скрывать мне нечего»

Дамы, пребывающие в большом восторге от вызывающей одежды — не единственное, с чем приходится сражаться стилистам программы. Еще одно наваждение — женщины в «детских» нарядах.

«Я стесняюсь свою маму»

Очень часто героев шоу приводят в студию (ну это если верить разыгрываемому сценарию) самые близкие родственники. Выпуск за выпуском ведущие шоу, не жалея сил, пытаются отбить у россиян охоту следовать стилю сельской дискотеки. Советы, как водится, даются самые разные: от банальных до действительно стоящих.