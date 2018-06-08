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Чумовые героини «Модного приговора»
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Чумовые героини «Модного приговора» 

Anews 10 часов назад
Смелости и непосредственности этих людей позавидуют даже самые раскрепощенные звезды.
1/18  Кричащие принты и обилие меха — не лучшие спутники элегантных дам.
Фото:
2/18  Из студии героиня вышла, что называется, другим человеком.
Фото:
3/18  Еще один похожий пример, но с дамой несколько старше.
Фото:
4/18  И традиционное преображение после пары часов в руках профессиональных стилистов.
Фото:
5/18  Муж героини не желал мириться с безвкусными нарядами жены.
Фото:
6/18  Героиня после традиционного переодевания.
Фото:
7/18  Еще один яркий случай нападения «леопарда» на человека.
Фото:
8/18  А такой героиня стала после шопинга со стилистами.
Фото:
9/18  Сестра этой героини заявила, что она одевается неадекватно и похожа на сумасшедшую в своих нарядах.
Фото:
10/18  Обвиняемая после переодевания.
Фото:
11/18  «Скрывать мне нечего», - упорно твердит героиня в нежно-лимонном платье. Однако к концу передачи все же сдается.
Фото:
12/18  Такой героиню увидели стилисты.
Фото:
13/18  История о влюбленности в мультяшные наряды, героиня которой уверена в своей неотразимости.
Фото:
14/18  К концу программы девушка одумалась, признала неправоту и смирилась с выбором стилистов. Правда, улыбаться стала чуть меньше.
Фото:
15/18  Девушка с пышными формами, влюбленная в яркие наряды из «детской» серии.
Фото:
16/18  Поклонники передачи, комментирующие ее выпуски в Сети, сошлись во мнении, что в случае с этой героиней стилисты опростоволосились.
Фото:
17/18  Дочка обвиняла маму в чрезмерной любви к «колхозному» макияжу и откровенным вещам в стиле постаревшей Анастасии Волочковой.
Фото:
18/18  После долгих уговоров героиня все же согласилась примерить более скромный, сообразный возрасту наряд.
Фото:
Смелости и непосредственности этих людей, засветившихся в эфире Первого канала, позавидуют даже самые раскрепощенные звезды, то и дело поражающие фанатов и папарацци своими образами. Смотрим и удивляемся вместе с Anews: как выглядят некоторые участники популярного телешоу «Модный приговор», обучающего зрителей первой кнопки, как одеваться со вкусом.

«Прирожденная хищница»

Принято считать, что с возрастом женщины начинают одеваться скромнее. Многие героини первоканального шоу радостно опровергают это утверждение. Например, участницу с первого фото ведущие с большим трудом убедили отказаться от высоченных каблуков, кричащих принтов и обилия меха, превращавших солидную даму в «хищницу».

«Леопард напал на Свету еще в 90-е»

С этой фразы начался выпуск программы о 37-летней матери троих детей, помешанной на хищных майках и лосинах, вульгарных мини и кружевных чулках. Из-за «деревенского» гардероба у женщины постоянно возникали ссоры с мужем. Тот никак не желал мириться с безвкусными нарядами жены.

«Выглядит как городская сумасшедшая»

Именно так заявила сестра еще одной героини, которая, по ее мнению, одевается неадекватно.

«Скрывать мне нечего»

Дамы, пребывающие в большом восторге от вызывающей одежды — не единственное, с чем приходится сражаться стилистам программы. Еще одно наваждение — женщины в «детских» нарядах.

«Я стесняюсь свою маму»

Очень часто героев шоу приводят в студию (ну это если верить разыгрываемому сценарию) самые близкие родственники. Выпуск за выпуском ведущие шоу, не жалея сил, пытаются отбить у россиян охоту следовать стилю сельской дискотеки. Советы, как водится, даются самые разные: от банальных до действительно стоящих.
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