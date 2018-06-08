Чумовые героини «Модного приговора» 

Смелости и непосредственности этих людей, засветившихся в эфире Первого канала, позавидуют даже самые раскрепощенные звезды, то и дело поражающие фанатов и папарацци своими образами. Смотрим и удивляемся вместе с Anews: как выглядят некоторые участники популярного телешоу «Модный приговор», обучающего зрителей первой кнопки, как одеваться со вкусом.
«Прирожденная хищница»
Принято считать, что с возрастом женщины начинают одеваться скромнее. Многие героини первоканального шоу радостно опровергают это утверждение. Например, участницу с первого фото ведущие с большим трудом убедили отказаться от высоченных каблуков, кричащих принтов и обилия меха, превращавших солидную даму в «хищницу».
«Леопард напал на Свету еще в 90-е»
С этой фразы начался выпуск программы о 37-летней матери троих детей, помешанной на хищных майках и лосинах, вульгарных мини и кружевных чулках. Из-за «деревенского» гардероба у женщины постоянно возникали ссоры с мужем. Тот никак не желал мириться с безвкусными нарядами жены.
«Выглядит как городская сумасшедшая»
Именно так заявила сестра еще одной героини, которая, по ее мнению, одевается неадекватно.
«Скрывать мне нечего»
Дамы, пребывающие в большом восторге от вызывающей одежды — не единственное, с чем приходится сражаться стилистам программы. Еще одно наваждение — женщины в «детских» нарядах.
«Я стесняюсь свою маму»
Очень часто героев шоу приводят в студию (ну это если верить разыгрываемому сценарию) самые близкие родственники. Выпуск за выпуском ведущие шоу, не жалея сил, пытаются отбить у россиян охоту следовать стилю сельской дискотеки. Советы, как водится, даются самые разные: от банальных до действительно стоящих.