Бузова на коне потеряла платье

Спутником Бузовой на премии Муз-ТВ стал конь

Вы не удивлены? Мы тоже. Но, ради справедливости, стоит отметить, что это уже что-то новенькое. Ольга всеми мыслимыми и немыслимыми способами старается поразить уже и так повидавшую всякого публику. Сегодня на вручении одной из самых престижных национальных премий ведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке не одна, а в сопровождении… коня. Если быть точнее, — на коне.

За звездой тянулся огромный шлейф, который не выдержал, видимо, Олиной популярности и в самый неподходящий момент слетел с платья. Бузовой пришлось все-таки спуститься с коня и поправить наряд.

Премия Муз-ТВ сегодня проходит в 16 раз и транслируется в прямом эфире.