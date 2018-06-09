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Древние: НВО выбрал приквел к «Игре престолов»
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Древние: НВО выбрал приквел к «Игре престолов» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Самый грандиозный фэнтези-сериал современности движется к своему финалу. Восьмой и заключительный сезон поклонники увидят в 2019 году.
Однако вселенная Джорджа Мартина, автора многотомной саги "Песни льда и пламени", по своим размерам не уступает выдуманному Вестеросу. Поэтому ранее заявлялось, что в разработке канала находится 5 сценариев возможного приквела к сериалу. Каждый из них связан с определенным периодом истории Вестероса и Эссоса.
Все варианты горячо обсуждались фанатами в Сети, однако самый желанный — история восстания Баратеона и молодые годы зрелых героев первых сезонов — руководством канала был исключен сразу. Такое решение объяснили тем, что все основные подробности этого события рассказаны в самой "Игре престолов".
Сейчас же стало известно, что боссы НВО остановились на сценарии Джейн Голдман, написанном в соавторстве с Мартином.
В центре сюжета — закат легендарного Века Героев, когда жили и совершали подвиги родоначальники великих домов Вестероса, и Долгая Ночь, самое темное время, когда миру людей угрожали Белые Ходоки. Тогда же был основан Ночной Дозор.
Поклонникам обещают рассказать о суровых предках Старков, пролить свет на настоящую природу Белых Ходоков, показать древнюю Валирию, родину династии Таргариенов. Вероятно, мы также узнаем, как и кто именно сокрушил Белых Ходоков в первый раз.
Это значит, что нас ждут великолепные виды северной природы, масштабные битвы, фирменная атмосфера ледяного нуара, Белые Ходоки, Дети Леса и, возможно, драконы.
Джейн Голдман работала над "Звездной пылью" и "Домом странных детей мисс Перегрин". Она будет не только сценаристом, но и шоураннером и исполнительным продюсером сериала.
Бюджет приквела планируется на уровне 3-го сезона «Игры престолов», то есть 10 миллионов долларов за серию.
Выход нового сериала стоит ожидать не раньше, чем через год после окончания "Игры престолов".
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