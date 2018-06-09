Бестселлер «Шантарам» станет сериалом

Apple расширяет линейку сериалов, к заявленным проектам добавился еще один — по мотивам книги-бестселлера Грегори Дэвида Робертса "Шантарам".

Написанием сценария займется Эрик Уоррен Сингер. Он также выступит исполнительным продюсером сериала вместе с Дэвидом Мэнсоном.

Основой романа "Шантарам" послужили события из жизни автора Грегори Робертса. Действие развивается в 80-х годах прошлого века. После развода с женой главного героя Лина лишили родительских прав, из-за чего он пристрастился к наркотикам, а позже совершил ряд ограблений. Суд приговорил его к 19 годам заключения, но через 2 года Лин сбежал из тюрьмы строго режима, добрался до Бомбея, где стал фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием, участвовал в разборках индийской мафии, снимался в Болливуде и даже нашел свою настоящую любовь.

По словам самого Грегори Дэвида Робертса, сериал — идеальный формат для романа.