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Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
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Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов 

SNCmedia.ru 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"
Еще лет десять назад, когда не было блогеров, влогов и постов в Instagram, людей развлекало телевидение. Вернее сериалы, за просмотром которых собирались почти все семьи в стране. Практически у каждого из нас были сериальные кумиры, которые почему-то резко пропали с экранов. Рассказываем, где они сейчас, и чем занимаются.

Михаил Казаков

Узнаваем как Полежайкин из сериала «Папины дочки». Образ недалекого хулигана-двоечника с низким интеллектом и добрым сердцем вызывал смех у большинства зрителей.
Однако даже в Википедии о нем написано «бывший актер театра и кино», что, конечно, наводит на грусть. Последний фильм, в котором он принял участие — «Берега» 2013 года. Да и роль наркомана там вряд ли вызывала у него восторг, скорее была из серии «лишь бы засветиться».
Зато Михаил преуспел в предпринимательстве: он открыл магазин одежды в Твери.

Борис Смолкин

Такому искрометному юмору, как у дворецкого Констанина из сериала «Моя прекрасная няня» завидовали не только домработницы всей страны, но и их работодатели. Несмотря на то, что он не был главным героем, многие включали телевизор только ради его каверзных вопросов, высокоинтеллектуальных подколов и, конечно же, романа с Жанной Аркадьевной.
Борис продолжает актерскую карьеру как в театре, так и в кино, а также озвучивает зарубежные мультфильмы и фильмы. Кстати, мудрые фразочки магистра Йоды из всех частей Звездных войн принадлежат именно Борису Смолкину.

Павел Бессонов

Роль наивного курсанта Перепечко в сериале «Кадетство» определенно сделала Павла знаменитым. Его искренность, простота, доброта и пухленькие щечки заставляли зрителей не только смеяться над ним, но и сопереживать ему.
Однако в реальной жизни у Паши не все складывалось так гладко. После звездной роли пятнадцатилетнего курсанта, ему сложно было принимать себя не в рамках кино. Он начал искать себя и работал кем придется: администратором, продавцом шариков в зоопарке, приемщиком в ломбарде. Да и с личной жизнью не особо сложилось. Спустя три года брака Павел развелся с женой.

Нелли Уварова

Как там говорится: «Не родись красивой, а родись счастливой»? Нелли, сыгравшая, мягко говоря, не очень привлекательную девушку Екатерину Пушкареву в телесериале «Не родись красивой», действительно заставила поверить зрителей во внутреннюю красоту людей.
Ну а без грима и брекетов актриса очень даже симпатичная и выглядит совсем юной, хотя ей уже 38 лет. Она продолжает играть в кино и театре, а также воспитывает двоих детей: дочь Ию и сына Игната.

Мария Берсенева

Образ яркой, привлекательной и сексуальной Марго из телесериала «Маргоша» привлекал внимание многих мужчин. А эксперимент с перемещением души в тело человека противоположного пола определенно, пришелся по вкусу зрителям, хотя за рубежом подобный сценарий был уже неактуален.
Как и у многих актеров из нашего списка, эта роль для Марии оказалась единственной успешной. Однако на счету актрисы много спектаклей и фильмов. А еще Мария снимается в рекламе.
В 2016 году, например, выступила в роли инженера в профориентационном ролике, съемки которого проходили на заводе «Электродеталь» в Брянске.
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