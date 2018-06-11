Составлен список лучших сериалов о героях Marvel

Супергерои Marvel давно уже стали чуть ли не главными персонажами американского кинематографа и телевидения. Портал USA Today опубликовал рейтинг самых качественных сериалов, посвященных этой вселенной.

Пьедестал возглавил "Агент Картер", спин-офф боевика "Первый Мститель". Он рассказывал о трудных буднях Пегги Картер (Хейли Этвелл), подруги Капитана Америки. Несмотря на благосклонность критиков, сериал был закрыт после двух сезонов из-за низких рейтингов.

Символическое серебро получил проект " Джессика Джонс " об одноименной героине Marvel, которая обладает сверхсилой и способностью высоко прыгать. Ее роль играет Кристен Риттер

Джессика Джонс пережила крах своей супергеройской карьеры и пытается начать новую жизнь. Она подрабатывает частным детективом и страдает от посттравматического расстройства. Но ее планы меняются, когда на горизонте возникает Килгрейв, мужчина из прошлого, который может контролировать мысли людей. Сериал продлен на третий сезон.

Бронза досталась "Люку Кейджу", сериалу про наёмника Карла Лукаса ( Майк Колтер ), получившего суперсилу в результате эксперимента над заключенными. После побега он живет в Гарлеме под псевдонимом Люк Кейдж. Сериал продлен на второй сезон.

Всего в списке — 11 сериалов. Последнее место заняло шоу "Сверхлюди" о королевской семье расы Нелюдей. Сериал получил отрицательные оценки кинокритиков и был закрыт после одного сезона.